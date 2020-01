Kodeks drogowy 2020. Będą wyższe mandaty i ostrzejsze sankcje? Oto propozycje

Choć w 2019 roku liczna wypadków na polskich drogach uległa zmniejszeniu w stosunku do 2018 roku (28 598 wobec 30 136 - spadek o 4,9 proc.), to jednak nastąpił wzrost liczny śmiertelnych ofiar. W 2019 r. na drogach życie straciło 2897 osób, o 35 więcej niż w 2018 r.

Policja i inne służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo alarmują, że na drogach nagminnie łamane są przepisy, przede wszystkim dotyczące limitu prędkości, ale także udzielania pierwszeństwa przejazdu i zakazu wyprzedzania.

Prawdziwą plagą są nietrzeźwi kierowcy. W 2019 r. zatrzymano aż 111 000 osób prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwości, o ponad 6300 więcej niż w 2018 r.

Jak informuje "Rzeczpospolita", powstał międzyresortowy zespół Ministerstw: Infrastruktury, Spraw Wewnętrznych i Administracji i Sprawiedliwości, który zajmie się nowelizacją Prawa o ruchu drogowym. M.in. jedną z propozycji jest podniesienia kwot wystawianych mandatów do wysokości połowy średniego wynagrodzenia. Oznacza to, że mandat za pojedyncze wykroczenie wynosiłby 1300 zł (teraz jest to 500 zł).

Innym pomysłem jest rozszerzenie zakresu odbierania prawa jazdy za przekraczanie prędkości. Obecnie jest to możliwe, gdy kierowca przekroczy prędkość o 50 km/h w terenie zabudowanym. W propozycji jest to rozszerzone także o teren niezabudowany, a ponadto sprawa automatycznie trafiałaby do sądu. Tutaj kwota grzywny mogłaby sięgnąć nawet 5 tys. zł.

Z kolei podczas niedawnej debaty zorganizowanej przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego, w której uczestniczyli przedstawiciele rządu, służb, a także posłowie, padła propozycja, aby wzorem wielu krajów europejskich odpowiedzialności właściciela lub posiadacza pojazdu w przypadku niewskazania sprawcy wykroczenia uwiecznionego na zdjęciu z fotoradaru.

