Kodeks drogowy 2020. Czy kierowca zawsze odpowiada za potrącenie pieszego?

Zgodnie z art. 2 pkt 18 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym, pieszy to osoba znajdująca się poza pojazdem na drodze i niewykonująca na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami. Za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

Pieszy przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność oraz korzystać z przejścia dla pieszych zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Pieszy znajdujący się na tym przejściu, ma pierwszeństwo przed pojazdem.

Kierowca, który zbliża się do przejścia dla pieszych, jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującego się na przejściu.

Nałożenie na uczestnika ruchu drogowego obowiązku przewidywania wszelkich nietypowych i zarazem niebezpiecznych zachowań innych uczestników tego ruchu, prowadziłoby do jego tamowania. Oznacza to, że kierujący pojazdem co do zasady nie może odpowiadać za spowodowanie wypadku z udziałem pieszego, który wtargnął na pasy w nieoczekiwany sposób.

Podstawa prawna:

Art. 13 ust.1, par. art. 26 ust. 1 ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.)

