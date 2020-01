Kodeks drogowy 2020. Nie pamiętasz o tej zasadzie? Możesz zapłacić 500 zł

Akcja była prowadzona na drogach Zabrza, Gliwic i Katowic oraz na autostradzie A4. W trakcie jej trwania drogówka odnotowała 79 naruszeń przepisów prawa o ruchu drogowym, z czego aż 25 dotyczyło kierujących, którzy zapomnieli o obowiązku prawostronnego ruchu pojazdów i poruszali się lewym pasem jezdni pomimo tego, że prawy pas ruchu był wolny. Policjanci nałożyli 51 mandatów karnych. Wobec 29 kierujących zastosowali pouczenie. Ponadto w trakcie realizacji działań funkcjonariusze ujawnili 1 kierującego nieposiadającego uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym oraz 1 osobę poszukiwaną.

Celem tego typu działań jest poprawa płynności ruchu i promowanie jazdy zgodnie z przepisami tj. blisko prawej krawędzi jezdni.

- Mandat karny jest od 20 do 500 złotych i dwa punkty karne. My tą akcją chcieliśmy przede wszystkim przypomnieć kierującym, że po pierwsze, obowiązuje przepis, który nakazuje trzymać się prawej krawędzi jezdni, a pas środkowy czy pas lewy służy przede wszystkim do manewru wyprzedzania. Po wykonaniu tego manewru należy powrócić na prawy, skrajny pas - powiedział nadkom. Mirosław Dybich z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.