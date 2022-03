Kodeks drogowy 2022. Autobus szkolny - jakie ma prawa na drodze?

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, kierujący pojazdem, zbliżając się do oznaczonego przystanku autobusowego (trolejbusowego) na obszarze zabudowanym, jest obowiązany zmniejszyć prędkość, a w razie potrzeby zatrzymać się, aby umożliwić kierującemu autobusem (trolejbusem) włączenie się do ruchu, jeżeli kierujący takim pojazdem sygnalizuje kierunkowskazem zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię.

Niezastosowanie się do tego przepisu karane jest mandatem w wysokości 200 zł. Kierujący autobusem (trolejbusem), może wjechać na sąsiedni pas ruchu lub na jezdnię dopiero po upewnieniu się, że nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Szczególnym przypadkiem jest autobus szkolny. Art 57 ustawy Prawo o ruchu drogowym definiuje autobus szkolny jako autobus przeznaczony do przewozu zorganizowanych grup dzieci i młodzieży do lat 18, na przykład do szkoły. Taki pojazd musi być oznaczony z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej.



Prawo drogowe w art 18a precyzuje sytuację związaną z autobusem szkolnym.

Kierujący pojazdem, zbliżając się do miejsca postoju autobusu szkolnego, jest obowiązany: zatrzymać się, o ile kierujący tym autobusem podał sygnał zatrzymania; zmniejszyć prędkość, a w razie potrzeby zatrzymać się, aby umożliwić kierującemu tym autobusem wjazd na jezdnię lub sąsiedni pas ruchu, o ile sygnalizuje on zamiar wykonania takiego manewru. Kierujący autobusem szkolnym, może wjechać na sąsiedni pas ruchu lub jezdnię dopiero po upewnieniu się, że nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Autobus szkolny ma pierwszeństwo przy włączaniu się do ruchu nie tylko na obszarze zabudowanym (jak zwykłe autobusy), ale również na obszarze niezabudowanym. Zobacz także: Kodeks drogowy 2022. Czy małe dziecko może samo poruszać się po drodze? Kierujący autobusem szkolnym podczas wsiadania lub wysiadania dzieci jest obowiązany włączyć światła awaryjne. Natomiast kierujący innym pojazdem, przejeżdżając obok takiego autobusu, musi zachować szczególną ostrożność Kierowca szkolnego autobusu po przejściu szkolenia posiada uprawnienia do kierowania ruchem (w tym przypadku do zatrzymywania pojazdów), aby umożliwić dzieciom bezpieczne wsiadanie i wysiadanie z pojazdu.

