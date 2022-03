Kodeks drogowy 2022. Co oznacza tzw. zielona strzałka? Na co pozwala?

NoName (gość)

2021-02-26 20:00

Sygnalizacja świetlna jest tak ustawiona, ze co skrzyżowanie zapala się światło czerwone. Jest to celowe i świadome działanie żeby ludzi okradać na większym tankowaniu. Samochód spala najwiecej benzyny jak rusza. Przez to się tworzą korki i jeszcze bardziej wzrasta spalanie. Skoro udało się tak ustawić sygnalizacje świetlną, ze mamy cały czas, co skrzyżowanie światło czerwone, to można ustawić żeby zapalało się światło zielone. Wtedy nie będzie korków i okradania ludzi na większym tankowaniu.