Kodeks drogowy 2022. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Tymczasowo wycofamy pojazd z ruchu. Kto może skorzystać?

Od 31 stycznia 2022 roku uwzględniono możliwość czasowego wycofania aut osobowych z ruchu. Zapis ten dotyczy wyłącznie pojazdów uszkodzonych. Niestety w przypadku chwilowo nieużywanych samochodów osobowych nie będzie takiej możliwości.

W katalogu pojazdów, które mają możliwość czasowego wycofania z ruchu wciąż brakuje opcji wyrejestrowania pojazdów sezonowych, takich jak kampery, motocykle czy kabriolety.

W jakiej sytuacji będzie można złożyć wniosek o wycofanie pojazdu z ruchu?

Głównie w przypadkach, w których wystąpi konieczność naprawy samochodu, który został uszkodzony, np. w wyniku kolizji, która zasadniczo wpłynęła na elementy nośne konstrukcji pojazdu. Wówczas będzie można wycofać auto z ruchu na czas od 3 miesięcy do roku, lecz nie wcześniej niż po upływie 3 lat od poprzedniej daty wycofania go z ruchu.

Zobacz także: Czy można nie płacić OC kiedy auto tylko stoi w garażu?



To zmiana na korzyść dla wszystkich właścicieli aut osobowych, które w wyniku kolizji zostały mocno uszkodzone, ale nie są przeznaczone do kasacji. W pandemii czas oczekiwania na dostawę niezbędnych części od producentów jest znacznie wydłużony, a co za tym idzie, usługa naprawy mocno uszkodzonego pojazdu może się wydłużyć. I w takiej sytuacji możliwość tymczasowego wycofania auta osobowego z ruchu zadziała na korzyść kierowcy.

Wcześniej można było czasowo wycofać z ruchu pojazdy ciężarowe, a także przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej DMC od 3,5 tony oraz ciągniki samochodowe, pojazdy specjalne i autobusy.

Czasowe wycofanie pojazdu z ruch. Wniosek i opłaty

Wniosek do wydziału komunikacji o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu wypełnia i składa właściciel lub pełnomocnik.

Do wniosku dołącza się: dowód rejestracyjny, kartę pojazdu (jeśli była wydana), tablice rejestracyjne.

Opłata za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu na okres 2 miesięcy wynosi 80,00 zł.

W przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 2 miesiące, ale nie dłuższy niż okres dopuszczalnego czasowego wycofania pojazdu z ruchu opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiącczasowego wycofania pojazdu z ruchu o:

4 zł - od 3 do 12 miesiąca;

2 zł - od 13 do 24 miesiąca;

0,25 zł - od 25 do 48 miesiąca

Jak przywrócić samochód do ruchu?

Ten proces wiąże się z koniecznością przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego auta, które zostało już naprawione. Zmiana ma na celu ograniczenie kosztów ubezpieczenia pojazdu, co powinno ucieszyć wszystkich właścicieli aut zgłoszonych do wycofania z ruchu.

Podstawa prawna

Art. 78a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu

Zobacz także: Jeep Compass 4XE 1.3 GSE Turbo 240 KM. Prezentacja modelu