Kodeks drogowy 2022. Czy można spożywać alkohol w samochodzie?

torun.port@gmail.com (gość) 2019-07-11 10:23 Polecam na wstępie wpisać" Podmiotem ruchu drogowego jest CZŁOWIEK i on decyduje o zachowaniach na ulicach." Nie światła. jeżeli na moim kierunku jest wyświetlane czerwone, to wiem że muszę wszystkim ustąpić pierwszeństwa, ale jak nikogo nie ma to ja CZŁOWIEK decyduję czy mogę jechać. Chyba logiczne.

torun.port@gmail.com (gość) 2019-07-11 18:07 Podobnie jest z ograniczeniami prędkości. Dzisiaj dostałem niusa, że 90% kierowców przejeżdża przez przejścia dla pieszych z większą prędkością niż dopuszcza kodeks.!!! 90%!!! To chyba WYROK dla Kodeksu. Kodeks jest przecież dla LUDZI, a ludzie tego nie chcą. Więc 50 km/gdz w terenie zabudowanym to porażka prawa, nikt tak nie jedzie! A jak jeden się znajdzie to właśnie on wyróżnia się od otoczenia i stwarza ogromne zagrożenie wypadkowe. To jest życie!!!

torun.port@gmail.com (gość) 2019-07-11 18:16 Mrugające światło pomarańczowe przy przejściu stwarza duże zagrożenie, bo wprowadza uczestników ruchu w błąd. 1) jadę i widzę mrugające pomarańczowe światło z ludkiem - to dla mnie jest informacja "Uwaga - przejście dla pieszych" to uważam! 2) pieszy w tym samym czasie widzi zielonego ludka, informacja - "Masz pierwszeństwo możesz pewnie przejść przez przejście!" On nie uważa.. To są dwa różne komunikaty!!!!! Znaki nie mogą KŁAMAĆ!!! pozdrawiam

do 'torun.port@gmail.com (gość)' (gość) 2019-08-06 16:51 Człowieku, co pie#$%#sz ? Jest czerwone to masz stanąć i stać i czekać aż się zmieni na zielone. To że 50 km/h na godzinę to za mało, to się zgodzę, ale niestety durni takie ograniczenie wprowadzili, niestety obowiązuje i przekraczanie oznacza łamanie prawa. To że większość jedzie szybciej i jakoś dojeżdżają oznacza, że trzeba to prawo zmienić. To nie prędkość zabija, tylko głupota (w większości) i np. zły stan dróg. Są w Polsce durni ludzie, którzy chcą wprowadzić ograniczenie nawet do 20-30 km/h a gdzieś chyba już nawet wprowadzili (nie chce mi się szukać). To chyba tylko po to żeby jeszcze bardziej utrudnić kierowcom życie i spowodować jeszcze większe korki. Światło pomarańczowe jest dla ciebie dodatkowym ostrzeżeniem przed przejściem dla "pieszych świętych krów", którzy uważają sie za nieśmiertelnych mających zawsze pierszeństwo (wiem generalizuję, nie wszyscy piesi są tacy głupi, ale niestety jest takich sporo, dużo za dużo, szczególnie ci zombi ze smartfonami przed nosem).

Anonin (gość) 2019-09-05 04:07 Chcąc przypuścić samochody staje przed przejściem 2 m i wtedy wiedzą że mogą przyjechać jestem sam kierowcą i wiem że tak należy robić. Kultura obowiązuje

mori (gość) 2019-09-28 12:52 Autor chyba nie słyszał o konstrukcji prawnej usiłowania. Jeśli kierowca siedzi za kierownicą w stanie nietrzeźwości to prokurator może się pokusić o konstrukcję usiłowania. Wówczas opis czynu wyglądał by następująco czym wyczerpał znamiona art. 13 par.1, w zw. Z art. 178a,par.1 kk.

Chujep (gość) 2019-10-01 13:07 Nie wiedziałem dziękuję za informację hahahahah

Janusz (gość) 2020-07-25 23:12 To było dobre. Ile uzbierałeś.