Kodeks drogowy 2022. Nie przestrzegasz podstawowego przepisu? Zobacz jaki mandat możesz zapłacić

Obcy (gość) 2020-05-08 10:28 PRL-bis, państwo policyjne. Kary, kary i tylko kary. Taka jest polityka wybrańców narodu. Brawo Polacy, pokomunistyczna swołocz z okrągłego stołu skutecznie doi cały naród żeby mieć na swoje socjalistyczne wygłupy. Jak tu ma być dobrze skoro tzw. prezydent mówi że socjal to dobrobyt. Nie praca, nie uczciwość tylko socjal to dobrobyt. Polacy codziennie biegają jak porypani żeby jakoś przeżyć kolejny dzień w tym bantustanie a wybrańcy narodu zamiast myśleć o rozwiązywaniu problemów i ochronie przed zagrożeniami myślą cały czas skąd tu wziąć pieniądze na własne fanaberie i urządzenie państwa wg. swojej wyobraźni nikogo przy tym nie pytając czy pozostałym współobywatelom to odpowiada.

satisfaction (gość) 2020-05-08 12:48 Ostatnio jak jechałem trasą średnicową w Katowicach gdzie jest ograniczenie do 80 śmignął obok mnie Porsche bziuuuuu i już, go nie było, na oko za że 180!!! Albo więcej to co mi tu piszecie o policyjnych "brygadach tygrysa"!!!

czas (gość) 2020-05-08 19:33 policjanty dziś na niprowidłowo zaparkowanego mercedesa stał w poprzek ciągu pieszego z dupą wystającą na szose popatrzli i pojechali dalej

Bartek (gość) 2020-05-10 18:51 Wracałem dziś z Kielc. To co wyprawiają bandyci na motorach bo tak ich trzeba nazwać woła o pomstę do nieba. Jazda w terenie zabudowanym (poprzez wioski) 150km/h to norma. Wyprzedzanie na zakrętach, zakazie i podwójnej ciągłej jazda stadem blokując cały pas ruchu. I co ? i nic przez całą drogę nie widziałem ani jednego patrolu.

Roberto (gość) 2021-01-18 14:35 Jeżdżę od 79r.W PRLu milicjant wziol przykładowo na śniadanie lub parę zł jeżeli zawiniles bardziej to kosztowało troszkę więcej(można było się dogadać).A teraz policjanci to pachołki rządzących co im nakażą tak robią nie mają w sobie żadnego człowieczeństwa poprostu pacholy!!!.

Roberto (gość) 2021-01-18 15:21 Pacholy rządzących tak wygląda Polska Policja tylko karać nie mają swojego rozumu co pan karze tak pies robi zero człowieczeństwa pies będzie psem

Jan (gość) 2021-02-04 10:46 20 lat jezdze za granicę i mandat który dostałe to 5 Euro 15 Euro a największy 25 Euro i tak sobie myślę czy Polska to jakiś nadzwyczajny kraj bo politycy w telewizji zawsze mówią że za granicą są astronomiczne mandaty albo Polska to jakiś kraj wypaczony

Kazimierz senior (gość) 2021-02-04 15:30 Do Roberta gość czterdzieści lat doświadczenia za kierownicą to spory kawałek czasu natomiast w głowie jest duża próżnia po pierwsze polic

Kazimierz senior (gość) 2021-02-04 15:40 Dokończenie poprzedniej treści policjant to nie pies człowiek wykonujący swoją pracę gdyby ktoś sprał ci twój głupi łeb miał byś pretensje że psy cię nie obroniły stary pochodzis z epoki głębokiego zabetonowanego komunizmu policja nie jest po to żeby brać łapówki

Gosc (gość) 2021-04-05 00:17 Normalnego obywatela to strach zaczepiać no nie

Gosc (gość) 2021-04-05 00:20 Lepiej bezdomnemu wystawic z piec kwitów, liczy się wynik nie człowiek, a bez yo strach wracać

Policja obecnie nie zasługuje na szacunek (gość) 2021-08-09 21:48 Policja obecnie nie zasługuje na szacunek taki wizerunek sobie zbudowali