Kodeks drogowy 2022. Ten zakaz to czysta fikcja?

Na Dolnym Śląsku, najwięcej fragmentów z zakazami wyprzedzania przez samochody ciężarowe znajduje się na odcinku autostrady A4 między Legnicą, a Wrocławiem. Charakterystyczne znaki znajdziemy też na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, czy na A4 w ok. Złotoryi.

- Te zakazy to czysta fikcja. Ciężarówki wyprzedzają gdzie chcą i jak chcą. Co drugi dzień jeżdżę A4 z Bolesławca do Wrocławia, i jest to komunikacyjna gehenna. Nierzadko jest tak, że kierowca ciężarówki postanowi wyprzedzić kilka podobnych zestawów "na raz". Bywa, że odbywa się to na odcinku kilkunastu kilometrów. Brak słów... - tłumaczy Wojciech Majchrzak, wrocławianin. - Na AOW bywa i tak, że tiry potrafią zająć nawet trzy pasy... paranoja - dodaje.