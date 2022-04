Kodeks drogowy 2022. Wyprzedzanie na pasach. Kiedy jest dozwolone?

O to chodzi że to graniczy z cudem- rowerzysta przeprowadzający rower na przejściu to rzadki widok!!!

A co z pseldo kierowcami co robia szkody na parkingach i uciekaja szukać i wysoko karać co najmniej dwa tysiace kary i zwrot kosztów remontu. Bydło.

paweł (gość)

2021-06-28 11:32

Mam pytanie dot. wyprzedzania na pasach. Oczywiście z samą zasadą zgadzam się bez zastrzeżeń, ale proszę o komentarz do następującej sytuacji: jadę na obszarze zabudowanym, jezdnią dwupasmową, jadę lewym pasem bo za chwilę jest rondo, na które muszę wjechać z lewego pasa. Dojeżdżam do przejścia dla pieszych, nikt nie chce przechodzić, więc spokojnie jadę na wprost. Ale kilka metrów przed przejściem dla pieszych z prawej strony włącza się do ruchu inne auto. Skręca w swoje prawo, na prawy pas, nie ma miedzy nami żadnej kolizji kierunków jazdy. Ale różnica prędkości miedzy nami jest taka, że w obrębie przejścia dla pieszych de facto go wyprzedzam. Czy jest to złamanie zasady? Czy mam hamować? Jeżeli tak, to na dobrą sprawę on włączając się do ruchu wymusza na mnie manewr, którego nie chciałem a jadę prawidłowo.