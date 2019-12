Kodeks drogowy. Rząd chce nowych przepisów i ostrzejszych kar dla kierowców. Oto 3 zmiany

Wiedziałem że w kwestii bezpieczeństwa za dobre pomysły mają i że zaraz pie... jakąś gruchę no i proszę pierwszeństwo pieszych przed przejściem - tak przedstawiona sprawa jest niebezpieczna bo pieszy któremu na przejściu wolno sobie wleźć bez żadnego rozejrzenia się czy choćby zatrzymania na chwile to gotowy przepis na zmniejszenie ilości pieszych... chyba że... ...rzad planuje zmniejszyć wydatki z tytułu 500+... i za cel obrał pieszych z braku lepszych pomysłów ...

kierowca (gość)

2019-12-17 09:26

Dzisiaj w porannym miejskim korku (ulica czteropasmowa, dwa zewnętrzne pasy do skrętu w prawo i w lewo) przepuściłam samochód ciężarowy. Chwilę potem sprytniejsi ode mnie kierowcy chcący jechać na wprost zaczęli się wciskać z zewnętrznego pasa. Jeden po prostu wjechał mi przed maskę. Zatrąbiłam. Inny kierowca upomniał mnie powołując się na zmiany w przepisach- jazdę na suwaka. Żadne przepisy nie uregulują zasad, jeżeli zabraknie rozumu. Kierowcy cwaniakują i chcąc pojechać szybciej wciskają się "na suwaka" wymuszając pierwszeństwo, co oznacza, że frajerzy jadący swoim pasem będą poruszali się w żółwim tempie. Kierowcy korzystają z tego przepisu wybiórczo, uzurpując sobie prawo do bezwzględnego pierwszeństwa a przecież przepisy stanowią następująco " Jazda na suwak to zachowanie odpowiedniej kolejności przejazdu w sytuacji, kiedy co najmniej dwa pasy łączą się w jeden. Samochody będą jeździły naprzemiennie - no właśnie NAPRZEMIENNIE.