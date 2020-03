Kodeks drogowy. Wielu kierowców ignoruje ten przepis

cris (gość)

2020-02-14 19:48

Przepis powstał z myślą o bezpieczeństwie pieszych. Propagujemy kulturę zatrzymywania się bezpośrednio przed przejściem (w celu przepuszczenia pieszego) - co jest wykroczeniem, bo stwarza zagrożenie dla pieszego, następnie karane są osoby, które się przed przejściem nie zatrzymały - z powodu wyprzedzania na przejściu!!! Możemy ten przepis "ubogacić kulturowo" - auto zaparkowane przed przejściem cały czas kulturalnie przepuszcza pieszych, a wszystkie jadące auta wyprzedzają go na przejściu i popełniają wykroczenie - wszyscy do ukarania, he, he.