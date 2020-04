Kontrola drogowa. 160 km/h na jednym kole. Jaka kara dla motocyklisty?

Podczas patrolowania DK 10, w Rogotwórsku, policjanci z grupy „Speed” zauważyli pędzącego motocyklistę. Nie dość, że prędkość z jaką poruszało się Suzuki sięgała blisko 160 km/h, to postanowił on jeszcze zademonstrować lekceważenie przepisów jadąc na jednym kole. Niebezpieczną jazdę zauważyli policjanci płockiej drogówki, którzy pełnili służbę radiowozem wyposażonym w videorejestrator.

Zobacz także: Najpopularniejsze samochody w Polsce



Mundurowi natychmiast zareagowali wydając polecenia do zatrzymania. Motocyklista słysząc i widząc policyjne sygnały dźwiękowe i świetlne nie miał zamiaru zakończyć swojej szaleńczej jazdy. Rozwijał prędkości sięgające ponad 200 km/h. Kilkukrotnie wyprzedzał pojazdy na skrzyżowaniach oraz przejściu dla pieszych. W Stróżewku nie zapanował nad motocyklem i wywrócił się na jezdnię. 35-letni motocyklista nie odniósł obrażeń. Został przewieziony do płockiej komendy. Był trzeźwy. Nie posiadał jednak uprawnień do kierowania pojazdami.



Za szaleńczą jazdę i ucieczkę przed policyjną kontrolą, 35-latkowi z powiatu płockiego grozi do 5 lat więzienia. Ponadto za bezpodstawne przemieszczanie się w dobie istniejących obostrzeń, Powiatowy Inspektor Sanitarny może nałożyć na kierowcę karę w wysokości nawet 30 tys. zł.

Zobacz także: Taki jest Opel Corsa szóstej generacji.