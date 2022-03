Kontrola drogowa. ITD z nowym sprzętem. Wiemy gdzie będzie wykorzystywany i co potrafi

Nietypowe ciężarówki o zielono-białej kolorystyce nadwozia oraz opatrzone inspekcyjnym logo i napisami zaparkowały już przed Wojewódzkimi Inspektoratami Transportu Drogowego w Radomiu, Poznaniu, Rzeszowie i Opolu. To Mobilne Jednostki Diagnostyczne, które są wyposażone w najnowocześniejsze urządzenia, które pozwalają precyzyjnie skontrolować stan techniczny ciężarówek oraz mniejszych pojazdów.

Nowy sprzęt do kontroli drogowej

Z możliwościami jednej z czterech przekazanych inspektorom Mobilnych Jednostek Diagnostycznych zapoznali się w piątek (25 marca) Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber i Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur oraz p.o. z-ca Głównego Inspektora Transportu Drogowego Michał Mostowski. Pokaz nowoczesnego sprzętu odbył się w trakcie spotkania Ministra i Wiceministra Infrastruktury oraz Szefa ITD z Wojewódzkimi Inspektorami Transportu Drogowego w Radomiu.

Na przestrzeni ostatnich 20 lat Inspekcja Transportu Drogowego wyrosła na jedną z najlepszych służb kontroli transportu ciężkiego w Europie. Inspektorzy to specjaliści, których codzienna praca bezpośrednio przekłada się na poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach i ochronę krajowego rynku transportu. Ten nowoczesny sprzęt ułatwi im pracę, umożliwi jeszcze bardziej szczegółowo i precyzyjnie skontrolować stan techniczny ciężarówek, czy autobusów. Inspekcja wciąż się rozwija i musi dysponować najlepszym i najnowocześniejszym sprzętem kontrolnym – powiedział Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk.



W ostatnich latach znacznie rozbudowaliśmy i przebudowaliśmy sieć dróg krajowych. Wciąż powstają kolejne kilometry obwodnic miast i drogi ekspresowe, którymi porusza się bardzo dużo ciężarówek. Dlatego bardzo zależy nam na wzmacnianiu potencjału kontrolnego Inspekcji – podkreślił Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber.

Nowy sprzęt ITD. Szczegółowa kontrola na drodze

Mobilne Jednostki Diagnostyczne są w pełni zautomatyzowane, a ich rozłożenie trwa dosłownie kilkanaście minut. Największym ich atutem jest rozstawienie linii diagnostycznej na niewielkiej powierzchni punktu kontrolnego, czy parkingu przy drodze. Tuż po zatrzymaniu pojazdu inspektorzy mogą sprawdzić nie tylko układ kierowniczy, hamulcowy czy stan zawieszenia.

Każda z Mobilnych Jednostek Diagnostycznych posiada rolki, szarpaki hydrauliczne, dymomierze, analizatory spalin i szereg innych urządzeń pomiarowo-kontrolnych. Tak bogate wyposażenie umożliwia inspektorom szczegółową diagnostykę układów odpowiedzialnych m.in. za bezpieczeństwo w ruchu drogowym i ochronę środowiska. Z naszych doświadczeń wynika, że skuteczność kontroli z wykorzystaniem tego rodzaju sprzętu kontrolnego jest wysoka – mówił Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur.



ITD dysponowała do tej pory trzema, ale starszego typu mobilnymi stacjami diagnostycznymi. Nowe, zaprojektowane na potrzeby Inspekcji, trafią do wszystkich Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego. Zakup 16 Mobilnych Jednostek Diagnostycznych to ostatni etap realizacji projektu „Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego". Do WITD trafiły już 64 specjalistyczne zestawy do kontroli pojazdów i tachografów oraz 64 nowoczesne furgony wyposażone m.in. w testery diagnostyczne, dymomierze, sonometry i wagi samochodowe. Projekt jest w 85 proc. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Budżet projektu to blisko 66 mln zł.



W trakcie narady rozmawiano również o działaniach Inspekcji podejmowanych w związku z wojną na Ukrainie. Inspektorzy m.in. czynnie uczestniczą w pomocy uchodźcom, organizacji ich transportów, zbiórkach darów, wspierają pracowników punktów recepcyjnych, realizują czynności związane z uproszczonymi procedurami dla transportów humanitarnych. Minister Infrastruktury, w trakcie spotkania z szefami WITD, podziękował inspektorom za dotychczasowe zaangażowanie.

