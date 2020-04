Kontrola drogowa. Koronawirus. Czy można przemieszczać się w celach turystycznych?

Przez cały weekend na drogach dojazdowych do Zakopanego czuwali policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego, kontrolując czy osoby wjeżdżające na ten teren, przemieszczają się w ramach dopuszczalnych wyjątków, czy też są to turyści, którzy przyjechali spędzić weekend na Podhalu.

Spośród dziesiątek skontrolowanych pojazdów na numerach rejestracyjnych spoza naszego regionu, tylko w dziesięciu przypadkach okazało się, że były to wyjazdy turystyczne. Po rozmowie z policjantami kierowcy zawracali do miejsca zamieszkania, w tych przypadkach nie nakładano mandatów, poprzestano na pouczeniu. Zgoła odmiennie zakończyły się m.in. interwencje policjantów z Bukowiny Tatrzańskiej, którzy zostali wezwani do jednego z hoteli, gdzie kwaterowali się goście zamierzający spędzić weekend pod Tatrami. W przypadku dwójki obywateli Ukrainy i Białorusi, którzy przyjechali z Warszawy, funkcjonariusze nałożyli mandaty karne w kwocie pięćset złotych. Podobnie zakończyła się wizyta na Podhalu dwóch osób z Zielonej Góry. Pięćset złotych mandatu dostał również mieszkaniec województwa świętokrzyskiego, który w ostatnią sobotę został zatrzymany w Białce Tatrzańskiej. Mężczyzna najpierw usiłował wprowadzić w błąd policjantów, twierdząc, że przyjechał z pomocą dla objętej kwarantanną siostry, ostatecznie okazało się, że złamał zakaz przemieszczania się- podróżował bowiem w celach turystycznych.

Koronawirus w Polsce. Ograniczenia w przemieszczaniu się

Do 11 kwietnia br. włącznie nie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy więc:

dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością.

Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością. wolontariatu. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności.

Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności. załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.

Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, nie mogą wyjść z domu bez opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy.

Wprowadzono obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich.



Wyłączeni z tego obowiązku są:

rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia),

a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

