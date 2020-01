Kontrola drogowa. Nowe gadżety mają usprawnić pracę policji (video)

Na ulice wyjechały cztery nowe radiowozy. Są to elektryczne Nissany. Ich zaletą jest fakt, iż poruszają się bezszelestnie. Wadą mała prędkość maksymalna (zaledwie 144 km/h) oraz to, że aż 7,5 sekundy zajmuje mi rozpędzenie się do prędkości 100km/h. Nie będą więc służyły do pościgów, a pomogą w działaniach prewencyjnych.

Oprócz aut policjanci otrzymali także drony, które pozwalają na wykrywanie drogowych występków z powietrza. Kiedy operatorzy drona wypatrzą kierowcę łamiącego przepisy, przekazują informację do pobliskiego patrolu. Ten zatrzymuje kierującego i wystawia mandat.