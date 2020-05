Kontrola drogowa. Nowe radiowozy dla Inspekcji Transportu Drogowego

Specjalistyczny sprzęt wspiera Inspektorów ITD

32 furgony już czekają na odbiór przez Wojewódzkie Inspektoraty Transportu Drogowego. Kolejne 32 trafią do WITD w ciągu najbliższych tygodni.



Aby służby mogły być skuteczne w swoich działaniach, muszą dysponować nowoczesnym sprzętem. To bardzo ważny dzień: Inspekcja Transportu Drogowego otrzymuje kilkadziesiąt nowoczesnych samochodów, dzięki którym funkcjonariusze będą mogli jeszcze skuteczniej dbać o bezpieczeństwo na naszych drogach – powiedział w trakcie briefingu wiceminister infrastruktury Rafał Weber.



Zakup nowoczesnych furgonów wyposażonych w część biurową oraz specjalistyczny sprzęt kontrolny, umożliwi inspektorom przeprowadzenie jeszcze dokładniejszych kontroli pojazdów. Radiowozy będą stanowić nie tylko istotne wsparcie dla inspektorów w trakcie kontroli drogowych. Jestem przekonany, że obecność na drogach radiowozów wyposażonych w specjalistyczny sprzęt kontrolny wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym i zapewnienie zasad uczciwej konkurencji w przewozach drogowych – ocenia Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego.



Tylko w ubiegłym roku inspektorzy ITD przeprowadzili ponad 176 tys. kontroli drogowych, przede wszystkim pojazdów ciężarowych i autokarów. Ich zakres jest szeroki – stan techniczny pojazdów, waga samochodów, czy wykorzystanie niedozwolonych urządzeń do manipulowania czasem pracy.

Szybka i skuteczna kontrola

W każdym radiowozie znajduje się specjalistyczny sprzęt, dzięki któremu inspektorzy ITD będą mogli skontrolować, zważyć i zmierzyć pojazdy na terenie całej Polski.



Specjalistyczny sprzęt kontrolny pomoże inspektorom w walce z niesprawnymi, niebezpiecznymi, zatruwającymi środowisko naturalne, czy niszczącym drogi przeciążonymi pojazdami. Wpłynie na efektywność i jeszcze wyższą skuteczność kontroli. To kolejny krok Inspekcji w budowie nowoczesnego zaplecza kontrolnego. Mamy doskonale przeszkolonych inspektorów, którzy są specjalistami na skalę europejską, a teraz będziemy również dysponować zaawansowanym technologicznie sprzętem kontrolnym – podkreślił Szef ITD.

Tester diagnostyczny EOBD umożliwi szybką ocenę stanu różnego rodzaju układów pojazdu np. hamulcowego, czy układu oczyszczania spalin. Dymomierz zmierzy poziom zadymienia spalin, sonometr poziomu hałasu emitowanego przez układ wydechowy, laserowy pirometr temperaturę tarcz hamulcowych, przymiary - wysokość i długość pojazdów, a z wykorzystaniem specjalnych zestawów sprawdzone zostanie paliwo. Pojazdy zostaną zważone z wykorzystaniem nowego typu przenośnych, dynamicznych wag samochodowych umożliwiających wykonanie pomiaru w trakcie jednokrotnego przejazdu samochodu przez wagi.



Ten sprzęt umożliwi nam przeprowadzenie kompleksowych kontroli pojazdów przede wszystkim w transporcie ciężkim. Jest nowoczesny, a zastosowane technologie ułatwią i przyspieszą kontrole drogowego – podkreślił Marek Kendra Naczelnik Wydziału Inspekcji z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Łodzi



Radiowozy wyposażone są również w sprzęt, który umożliwi zabezpieczenie miejsca wypadku i udzielenie pomocy przedmedycznej.



Furgony zostały zakupione w ramach realizacji projektu „Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego”. Kosztowały ponad 28 mln zł. To kolejny etap realizacji wielomilionowego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Inspektorzy ITD od kilku miesięcy wykorzystują już 64 specjalistyczne zestawy do kontroli pojazdów i tachografów. Trwa również procedura zakupu 16 Mobilnych Jednostek Diagnostycznych. Całkowity koszt realizacji projektu wyniesie blisko 66 mln zł.

