Kontrola drogowa. Pomoc drogowa przewoziła… węgiel

Drewniane deski przymocowane do lawety pojazdu pomocy drogowej nie stanowiły właściwego zabezpieczenia dla niestandardowego ładunku. Przewożony ulicami Olsztyna węgiel mógł w każdej chwili wysypać się na drogę. Pojazd zatrzymali inspektorzy, którzy na co dzień zajmują się kontrolą elektronicznego poboru opłat.



Sporo do życzenia pozostawiał też stan techniczny samochodu. Inspektorzy zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu z powodu nieszczelnego układu wydechowego oraz licznych usterek oświetlenia zewnętrznego.

Zobacz także: Jakimi pojazdami można jeździć mając prawo jazdy kategorii B?



Za stwierdzone nieprawidłowości kierującego ukarano mandatem karnym. Inspektorzy wydali również zakazali dalszej jazdy.

Zobacz także: Taki jest Opel Corsa szóstej generacji.