Kontrola drogowa. Ponad 230 kontroli na autostradzie A1

Już pierwsza kontrola pojazdu ciężarowego, przeprowadzona w ramach nocnej akcji WITD z Bydgoszczy, wykazała naruszenia związane z rejestracją czasu pracy kierowców zawodowych.

Tym razem inspektorzy sprawdzali czy kierowcy stosują się do norm w zakresie czasu jazdy i odpoczynków. Ujawniono sześć przypadków ingerencji w zapisy urządzeń rejestrujących czas pracy kierowców. Jeden z kierowców jechał z podłączonym do tachografu niedozwolonym urządzeniem, który zakłócał działanie rejestratora. Inny, zatrzymany podczas działań na autostradzie A1, używał cudzej karty kierowcy. Zatrzymano też prowadzącego bez karty kierowcy, oraz szofera, który nie posiadał wymaganych kategorii prawa jazdy do prowadzenia zespołu pojazdu i jechał, nie bacząc na obowiązujące normy czasu pracy.Kierowców, którzy dopuścili się przewinień, ukarano mandatami karnymi. Wobec przedsiębiorców toczą się z kolei postępowania administracyjne zagrożone karami finansowymi.

Kujawsko-pomorska ITD zapowiada kolejne tego typu kontrole.

