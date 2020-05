Kontrola drogowa. Pościg za motocyklistą. Odpowie za przestępstwa

Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku, pełnili służbę na trasie K-42 na terenie gminy Bliżyn. Uwagę ich zwrócił motocyklista, który w swym pojeździe miał zamontowaną tablicą rejestracyjną dedykowaną do motorowerów. Stróże prawa postanowili zatrzymać do kontroli kierującego Yamahą.

Mimo sygnałów świetlnych i dźwiękowych mężczyzna nie zatrzymał się i podjął próbę ucieczki. Policjanci ruszyli w pościg. Kierujący motocyklem skręcił w leśną drogę i kontynuował ucieczkę. Mundurowi w celu zatrzymania osoby, zmuszeni byli użyć radiowozu jako środka przymusu bezpośredniego. Zepchnęli motocykl, który się przewrócił. Wówczas ścigany postanowił zbiec do lasu. Został jednak szybko zatrzymany. Uciekinierem okazał się 35-letni mieszkaniec Skarżyska-Kamiennej. Badania alkomatem wykazały w jego organizmie promil alkoholu. Ponadto test na narkotyki dał wynik pozytywny. Jakby tego było mało, po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych, okazało się, że skarżyszczanin ma orzeczony przez sąd zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych za jazdę na „podwójnym gazie” w przeszłości.

Niepokorny kierowca trafił do aresztu. Za swoje czyny będzie odpowiadał przed sądem. Już za samo niezatrzymanie się do kontroli drogowej grozi mu do 5 lat więzienia. Dodać warto, że motocykl, którym uciekał przez policjantami nie był dopuszczony do ruchu i nie posiadał obowiązkowej polisy OC, co dodatkowo obciąży 35-latka.

