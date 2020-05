Kontrola drogowa. Ten transport zatrzymano dwa razy. Dzień po dniu

13-osiowy zestaw z ładunkiem nienormatywnym po raz pierwszy zatrzymano do kontroli drogowej podczas wspólnych działań ITD, Policji oraz drogowców 28 kwietnia ok. godz. 2 na ul. Drobnera we Wrocławiu. Przewoźnik posiadał zezwolenie kat. VII na przejazd. W trakcie kontroli ujawniono jednak, że wskazane w zezwoleniu wartości nie odpowiadały rzeczywistym naciskom osi na drogę. Zgodnie z wydanym zezwoleniem masa całkowita zespołu pojazdów z ładunkiem nie powinna przekraczać 155,29 tony i zestaw ten powinien być wyposażony w 17 osi. Tymczasem łączna masa całkowita pojazdu z ładunkiem wyniosła 168,8 tony, a kontrolowany zespół pojazdów posiadał 13 osi. Kontrola zakończyła się wydaniem zakazu dalszego przewozu ładunku i wszczęciem postepowań wyjaśniających wobec przewoźnika w związku z ujawnionymi naruszeniami.



Tymczasem następnego dnia (29 kwietnia) ciężarówka z nietypowym, bardzo ciężkim ładunkiem znów wyjechała na drogi publiczne. Powtórna kontrola dolnośląskich inspektorów ITD z użyciem wag do pomiarów statycznych wskazała, że przewoźnik nie dokonał żadnych zmian w zakresie zmniejszenia nacisku na poszczególne osie, np. poprzez zastosowanie naczepy o większej liczbie osi. Przedsiębiorca nie uzyskał również innego zezwolenia na przejazd pojazdem o takiej konfiguracji osi.

Pomimo wcześniejszej kontroli przewoźnik z premedytacją wyjechał na drogi, nie biorąc pod uwagę faktu, że przejazd zespołem pojazdów o tak dużej masie przy mniejszej ilość osi w bardzo dużym stopniu niszczy nawierzchnie dróg, a także może uszkodzić mosty i wiadukty będące na trasie pojazdu.



Kolejna kontrola drogowa ITD zakończyła się wszczęciem nowych postępowań administracyjnych w sprawie nałożenia kar pieniężnych na przewoźnika. Z uwagi na to, że najbliższe parkingi znajdowały się za mostami, nienormatywna ciężarówka została skierowana pod eskortą ITD i Policji do załadowcy.

