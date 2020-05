Kontrola drogowa. Wiózł ładunek... bez tarczy hamulcowej

Na terenie Gdańska w jednym z miejsc przeznaczonych dla służb kontrolnych patrol ITD zauważył zaparkowaną ciężarówkę. Nieprzestrzeganie obowiązującego zakazu ruchu w tym miejscu było przyczyną podjętej kontroli 40-tonowego zestawu, którym przewożono ładunek drewna z Czech do portu w Gdańsku. Kierowca tłumaczył, że zjechał do zatoki, ponieważ chciał poukładać dokumenty zanim ruszy do miejsca rozładunku towaru.



Podczas sprawdzania stanu technicznego inspektorzy zauważyli, że przy jednym z kół naczepy brakuje tarczy hamulcowej. Usterka zagrażała bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Inspektorzy zatrzymali dowód rejestracyjny naczepy i wydali kierowcy zakaz dalszej jazdy. Przewoźnik sprowadził na miejsce specjalistyczny pojazd i we własnym zakresie zorganizował holowanie niesprawnego pojazdu.

Kierowcę ciężarówki ukarano mandatami za wykryte nieprawidłowości. Wobec przewoźnika i osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie zostaną wszczęte postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kar pieniężnych.

