Koronawirus a jazda autem. Czy w samochodzie trzeba nosić maseczkę?

Od czwartku, 16 kwietnia 2020 roku wprowadzony zostanie obowiązek zasłaniania ust i nosa. Każda osoba w miejscu publicznym będzie musiała nosić maseczkę, szalik czy chustkę, która zakryje zarówno usta, jak i nos. Obowiązek dotyczy wszystkich, którzy znajdują się na ulicach, w urzędach, sklepach czy miejscach świadczenia usług oraz zakładach pracy.

Chodzi o to, by zasłaniając twarz, osoba chora, które może nie mieć objawów, chroniła innych przed zakażeniem. Nowy przepis ma obowiązywać do odwołania.

- W samochodzie nie ma obowiązku noszenia maseczek, bo jesteśmy najczęściej w nim sami albo w tym gronie, w którym żyjemy w domu. Maseczki będą obowiązkowe w transporcie publicznym – wyjaśnił w radiu RMF FM minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Jaka kara za brak zakrycia ust i nosa?

Art. 54. kodeksu wykroczeń mówi o niestosowaniu się do powszechnie obowiązujących nakazów czy zakazów bądź ograniczeń. W drodze mandatów policjanci nakładają grzywny do 500 zł. Kary w wysokości od 5 tys. do 30 tys. zł nie są nakładane przez policję, lecz właściwego dla danego miejsca inspektora sanitarnego. Od policjanta zależy, czy skieruje sprawę do sanepidu w celu nałożenia kary administracyjnej.



Koronawirus w Polsce. Fakty.

Koronawirus SARS-CoV-2 to patogen, który wywołuje chorobę COVID-19. Schorzenie przypomina zapalenie płuc, które ma zbliżony przebieg do SARS, czyli ostrej niewydolności oddechowej. Obecnie w Polsce zakażonych jest już ponad 7000 osób, z czego 251 zmarło.

