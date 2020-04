Koronawirus a komunikacja miejska. Co jeśli pasażerów jest za dużo?

– Przygotowaliśmy odpowiednie oznaczenia, które są umieszczone we wszystkich pojazdach Warszawskiego Transportu Publicznego. Jeszcze przed wejściem do autobusu czy tramwaju mieszkańcy dowiedzą się ile osób może nim jechać. Są także informacje o konieczności zachowania odstępów między pasażerami – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy. – Jeszcze raz chcę zaapelować o zdrowy rozsądek i racjonalne podejście do stanu epidemii. Wierzę, że nasze wspólne starania o ograniczenie liczby zachorowań przyniosą oczekiwane rezultaty - dodaje.

Rzecznik Komendy Głównej Policji inspektor Mariusz Ciarka na antenie TVN24 zaznaczył, że w przypadku kiedy pasażerowie nie stosują się do poleceń kierowcy, a osób jest za dużo w autobusie, tramwaju czy w innym środku komunikacji zbiorowej, może on zadzwonić na policję

- Policjanci będą w takiej sytuacji interweniować, rozumiejąc rzeczywiście, że motorniczy czy kierowca nie ma narzędzi prawnych, aby takie osoby zmobilizować, czy spróbować od nich wyegzekwować prawo poza kierowanymi prośbami i apelami - wyjaśnił.

