Koronawirus. Akcja Forda. Nowe, darmowe usługi dla klientów

Akcja Serwis #zostańwdomu zawiera między innymi bezpłatną usługę door to door obejmującą odbiór pojazdu od klienta, pełną dezynfekcję przed przekazaniem auta, a po wykonanej usłudze dowiezienie samochodu pod dom klienta.

Ford zastosował także nowe procedury bezpieczeństwa obejmujące wszystkie zalecenia wydane przez WHO oraz Ministra Zdrowia.

Nowością jest też darmowa usługa Ford Video Check, która obejmuje raport stanu technicznego samochodu również w formie wideo oraz umożliwia zaakceptowanie zakresu prac na podstawie klarownego kosztorysu.

- Zagrożenie epidemiczne traktujemy bardzo poważnie. Działania podjęte w ramach akcji Ford Serwis #zostańwdomu oraz nowe procedury bezpieczeństwa dostosowaliśmy do wszystkich zaleceń i wytycznych wydanych przez WHO oraz Ministerstwo Zdrowia. Dzięki temu nieprzerwanie możemy świadczyć nasze usługi - podkreśla Bogusław Głód, dyrektor zarządzający Ford Polska - Podczas obsługi pojazdu używamy rękawiczek jednorazowych, narażone na dotyk elementy samochodu są dezynfekowane specjalistycznymi środkami, ponadto wdrożyliśmy procedurę regularnej dezynfekcji rąk, a obsługa zamiast uściskiem dłoni przywita wszystkich uśmiechem. Wprowadziliśmy również bezpłatną obsługę serwisową “door to door” - jednym słowem odbierzemy, a po wykonanej usłudze dowieziemy samochód pod dom klienta. Bezpłatny pakiet wchodzący w skład akcji Serwis #zostańwdomu na życzenie klienta można wzbogacić o płatną usługę ozonowania pojazdu - dodaje Bogusław Głód.