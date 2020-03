Koronawirus. Badanie techniczne auta. Jakie środki ostrożności należy zachować?

Co roku w Polsce ponad 10 tys. uprawnionych diagnostów samochodowych wykonuje 15 milionów badań technicznych na blisko 5 tysiącach Stacji Kontroli Pojazdów. W trosce o zdrowie klientów i pracowników SKP oraz w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, Ministerstwo Infrastruktury we współpracy ze środowiskiem reprezentującym stacje kontroli pojazdów m.in. Instytutem Transportu Samochodowego (ITS) i Polską Izbą Stacji Kontroli Pojazdów (PISKP), przygotowały „wykaz dobrych praktyk”, które mają na celu zapobieganie oraz ograniczenie sytuacji zagrożenia zdrowia, w szczególności dla przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, diagnostów, a także posiadaczy i właścicieli pojazdów.

Eksperci zalecają, aby podczas badań technicznych pojazdów:

ograniczyć do minimum kontakt użytkownika pojazdu z diagnostą,

użytkownik pojazdu powinien w nim pozostać i wykonywać polecenia diagnosty związane z wykonywaniem badania,

opłaty za badania techniczne były wnoszone w formie bezgotówkowej,

klienci oczekiwali na badanie techniczne w swoim pojeździe.

Jeśli klient lub pracownik SKP zaobserwuje u siebie niepokojący stan zdrowia, powinien postępować zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia (https://www.gov.pl/web/zdrowie) i Głównego Inspektora Sanitarnego (https://gis.gov.pl/).

Koronawirus SARS-CoV-2 to patogen, który wywołuje chorobę COVID-19. Schorzenie przypomina zapalenie płuc, które ma zbliżony przebieg do SARS, czyli ostrej niewydolności oddechowej. Na tę chwilę w Polsce zakażonych jest już ponad 240 osób, z czego pięć osób zmarło. W związku z rosnącą liczbą zakażonych władze zdecydowały się zamknąć wszystkie placówki oświatowe, muzea, kina oraz teatry. Odwołano także wszystkie imprezy masowe i zakazuje zgromadzeń oraz widowisk.

