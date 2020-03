Koronawirus. Będzie zapaść w warsztatach samochodowych?

W pytaniu o stopień odczuwania ogólnych skutków rozwoju pandemii koronawirusa, średnia ocena warsztatów to 7,2/10 (odpowiedzi do wyboru: od 1 – nie odczuwam w żaden sposób do 10 – odczuwam w bardzo dużym stopniu). Warto jednak zaznaczyć, że ponad jedna czwarta ankietowanych wskazała na odpowiedź najwyższą – 10, sugerującą poważny kryzys w funkcjonowaniu warsztatu.

Jak wynika z ankiety, większość warsztatów zdecydowała się kontynuować pracę w czasie rozwoju pandemii. Warto jednak zauważyć, że z upływem kolejnych godzin napływu wypełnionych ankiet liczba zakładów, które jeszcze pracowały zmniejszała się, co sugeruje, że coraz więcej warsztatów decyduje się na zawieszenie działalności.

Zaledwie 6,7% warsztatów nie odczuło spadku klientów w związku z pandemią. Najwięcej, bo niemal równo połowa z ankietowanych przyznała, że straciła więcej niż 50% klientów.



Warto w tym miejscu zaznaczyć, że ankieta Motofocus.pl była aktywna od wtorkowego popołudnia (17.03) do godzin okołopołudniowych w miniony piątek (20.03), co oznacza, że warsztaty odczuły różnicę bardzo szybko, już po kilku dniach od rozpoczęcia się ogólnokrajowych działań związanych z zagrożeniem pandemią.

Ważny jest fakt, że zdecydowana większość warsztatów podjęła odpowiednie działania, mające na celu zabezpieczenie pracowników, jak i klientów przed niebezpieczeństwem zarażenia się wirusem.

Większość dystrybutorów części kontynuuje swoją działalność. Póki co ok. 80% warsztatów nie odnotowuje zatem jakiś poważnych problemów z dostępnością czy dostawami części.

Ankietowani obecny okres funkcjonowania swoich firm widzą w bardzo ciemnych barwach. Niemal połowa uznała, że odczuwa wyraźne spowolnienie, a prawie 30% badanych określiło stan swojej firmy jako walkę o przetrwanie.

Nie dziwi zatem, że niemal trzy czwarte warsztatów już teraz zamierza wprowadzić działania oszczędnościowe.

Niestety planowane działania, w większości będą miały wpływ na zahamowanie rozwoju warsztatów. Około połowa badanych zadeklarowała, że ograniczy inwestycje w sprzęt (narzędzia, wyposażenie warsztatu, remont itp.) oraz dobra niematerialne, takie jak np. szkolenia pracowników. Co trzeci warsztat już teraz zastanawia się nad redukcją kosztów zatrudnienia pracowników.

Czy ceny usług w warsztatach w związku z kryzysem pójdą w górę czy w dół? Ankieta może sugerować raczej tendencję wzrostową. Trzeba mieć jednak na uwadze, że jesteśmy dopiero na początku sytuacji kryzysowej i wszelkie przewidywania są bardzo utrudnione.

