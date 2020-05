Koronawirus. Co nam nam daje a co zabiera epidemia? Felieton Ryszarda M. Perczaka

Nie wiem jak wyglądały czasy zarazy wtedy, gdy nie było internetu. Tymczasem teraz pandemia, o czym już kiedyś wspominałem, zrobiła nam nie tylko prezent w postaci większej ilości wolnego czasu, ale wprowadziła również nowe zwyczaje. Nie tylko bowiem, mówiąc trywialnie, mocząc nogi w misce mogę wziąć udział, dzięki właśnie internetowi w spotkaniu z ludźmi mającymi podobne do moich zainteresowania, ale np. wybrać się również w ten sam sposób na tor wyścigowy czy przycupnąć na poboczu trasu rajdu. Co rusz bowiem słychać, że tu i ówdzie kierowcy i to wcale nie amatorzy toczą zacięte boje o każdy metr i ułamki sekund siedząc przed ekranem symulatora. Nie wiem czy zakładają do tego kombinezony, kaski i rękawiczki ognioodporne, ale wiem, że ich „walkę” śledzą już setki jeśli nie tysiące uwięzionych pandemią w swoich mieszkaniach kibiców.

Na tym jednak nie koniec. Oto większość dilerów daje już nie tylko możliwość obejrzenia a nawet, co oczywiste, również zakupu auta bez wychodzenia spod kołdry we własnej sypialni.

Wszystko ładnie pięknie. Ponaciskamy sobie guziczki na klawiaturze komputerów po to, by popatrzeć na auta „uczestniczące” w zlocie, wykrzesamy z siebie jakieś emocje obserwując wyścigi na torze oraz kupimy nowe auto dobierając jego wyposażenie w wirtualnym salonie sprzedaży. Wszystko czyściutko, schludnie ale … bez grama życia.



Na szczęście zaraza zaczyna się cofać i pewnie za kilka tygodni świat znów stanie na nogach i na zlot ruszymy nie przy ekranie laptopa, ale wyciągając auto z garażu, na tor wejdziemy kupując normalny bilet, a wybranym autem zanim zrobimy przelew przy jego zakupie odbędziemy prawdziwą jazdę próbną.

Wytrwacie jeszcze trochę? Mam nadzieję, że odpowiadacie twierdząco póki co na razie wybierając platformę czy komunikator (jak to zwał tak zwał), dzięki którym na niby zobaczymy się, ot chociażby z innymi uczestnikami zlotu podobnym nam miłośników naszej ulubionej marki.

