Koronawirus. Czy zabraknie części samochodowych?

Firmy, które zajmują się dystrybucją części samochodowych w większości nadal pracują, ale część z nich ograniczyła swoją działalność.

Niemal wszyscy dystrybutorzy, jak i hurtownicy, wprowadzili środki ostrożności, związane z obecną sytuacją. Co ważne, zarówno producenci, jak i dystrybutorzy pamiętają o środkach dezynfekcyjnych oraz rezygnacji z niepotrzebnych spotkań.

Większość dystrybutorów skorzystała z możliwości wprowadzenia pracy zdalnej tam, gdzie to jest możliwe. Warto jednak zauważyć, że jak do tej pory aż 30% badanych nie zdecydowało się na to rozwiązanie.

Co znamienne, około połowy firm dystrybuujących części odczuwa mniejsze lub większe problemy z powodu pracowników, odmawiających przyjścia do pracy w związku z panującą pandemią.

Dystrybutorzy także nie mają złudzeń co do swoich wyników sprzedaży w najbliższym czasie. Ogromna większość spodziewa się spadków.

Podobnie jak w przypadku producentów, także w ankiecie dla dystrybutorów i hurtowni MotoFocus.pl postanowił nie zadawać pytań dotyczących odległej przyszłości (ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację). Zapytano zatem o szacowane marcowe obroty firm.

Dystrybutorzy odczuwają już pewne trudności związane z brakiem lub spadkiem poziomu realizacji zamówień. Problem ten, sądząc po wynikach ankiety dla producentów, może w najbliższym czasie narastać.

Poziom realizacji zamówień dla klientów, w tym warsztatów, również uległ pogorszeniu.





Im dłużej potrwa kryzys, tym większa liczba dystrybutorów oraz hurtowni będzie zmuszona do redukowania etatów. Tylko 19% badanych twierdzi, że nie zamierza zwalniać pracowników, nawet jeżeli trudna sytuacja potrwa dłużej niż 3 miesiące.

Jakie działania antykryzysowe planują podjąć dystrybutorzy? Najczęściej wskazywana odpowiedź to zastopowanie inwestycji w rozwój firmy. Co trzeci z ankietowanych przyjrzy się dokładnie wynagrodzeniom swoich pracowników. Tylko co piąta firma zdaje się dysponować odpowiednimi rezerwami, by nie planować w tym momencie żadnych działań antykryzysowych.

Firmy dystrybucyjne także nie podchodzą optymistycznie do planowanych przez rząd działań w ramach Tarczy Antykryzysowej. Aż ponad 43% badanych uważa, że w żaden sposób nie skorzysta na tych rozwiązaniach. Przypomnijmy, że oficjalny projekt Tarczy nie został jeszcze przedstawiony, bazujemy zatem na rządowych zapowiedziach.

Dystrybutorzy jeszcze przed kryzysem często zgłaszali problemy powodowane przez wojny cenowe na rynku części. Zgodnie z oczekiwaniami branży, trudno zatem przypuszczać, że w nowej rzeczywistości ceny pójdą w dół. Większość badanych deklaruje podwyżki cen lub utrzymanie ich na podobnym poziomie.

