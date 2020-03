Koronawirus. Marki wraz z dealerami przekazują auta szpitalom zakaźnym

Znajdujący się po sąsiedzku z warszawską siedzibą Hyundai Motor Poland szpital MSWiA na czas pandemii koronawirusa został tymczasowo przekształcony w szpital zakaźny.

Przekazane samochody na co dzień przeznaczane są do testów dziennikarzy i Klientów flotowych Hyundai Motor Poland. Na czas pandemii koronawirusa ich przeznaczenie ulegnie zmianie. Samochody będą służyć załodze szpitala, czy to lekarzom, czy to by kursować między szpitalem a laboratoriami, bądź będą używane do innych zadań wyznaczonych przez dyrekcję szpitala wedle potrzeb.