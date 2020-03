Koronawirus. Mniej zapłacimy za OC? Czy będzie zmniejszenie składek o 95 proc?

Polisa OC. Kiedy trzeba płacić?

Z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych wynika wprost: posiadacz zarejestrowanego w Polsce pojazdu musi być ubezpieczony (wyjątkiem jest posiadacz pojazdu historycznego, który ma czas na zawarcie umowy ubezpieczenia do momentu wprowadzenia pojazdu do ruchu).



Oznacza to, że zarejestrowane auto, które stoi w garażu i z którego nie korzystamy codziennie - także musi mieć wykupioną polisę OC.



Jeśli auto w ogóle nie nadaje się do jazdy, a jego właściciel nie chce opłacać OC, trzeba złożyć wniosek do urzędu komunikacji. To pozwoli na jego wyrejestrowanie, w efekcie czego można zrezygnować z ubezpieczenia OC.

Polisa OC. Będzie zmiana w prawie?

W związku z pandemią koronawirusa Mariusz Golecki, Rzecznik Finansowy ma propozycje zmian w prawie.

Zaapelowałem do Ministra Finansów o rozważnie wdrożenia w trybie pilnym przejściowej regulacji umożliwiającej czasowe wycofanie pojazdu z ruchu. To rozwiązanie jest już stosowane w przypadku ciężarówek i autokarów i pozwala - po spełnieniu określonych wymogów - na naliczenie przez ubezpieczyciela co najmniej 95% zniżki w składce. Z pewnością taka ulga byłaby szczególnie istotna dla przedsiębiorców, z branż dla których stawki za OC komunikacyjne są wysokie, a które odczują w swoich bilansach obecną sytuację związaną z pandemią - mówi Mariusz Golecki.

Jednocześnie zawraca uwagę, że część osób musi - a obecnie nawet powinna - korzystać z samochodu. Stąd należy zadbać o to, żeby nawet przy braku środków na opłacenie ubezpieczenia mieć ochronę, szczególnie w zakresie OC komunikacyjnego.

- Dlatego zaapelowałem do Polskiej Izby Ubezpieczeń, o przeanalizowanie możliwości wdrożenia przez ubezpieczycieli procedur pozwalających na odroczenie płatności składek ubezpieczeniowych dla już trwających i kontynuowanych umów ubezpieczenia - mówi Mariusz Golecki.

Wyjaśnia, że ma to szczególne znaczenie przy obowiązkowych umowach OC komunikacyjnego. Nieopłacenie kolejnej raty składki skutkuje brakiem tzw. automatycznego związania umowy na kolejny rok. Może ono wynikać, zarówno z kłopotów finansowych związanych obecną sytuacją czy po prostu niemożnością wniesienia opłaty np. ze względu na kwarantannę. Brak ochrony ubezpieczeniowej wiązałby się z sankcją w postaci opłaty karnej wymierzanej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Oznaczałoby to pogłębienie się problemów klientów.

- Postuluję też rozważanie zastosowania odroczonej, na przykład na 3 miesiące, płatności przy umowach OC komunikacyjnego, w sytuacji gdy klient posiadający ubezpieczenie OC komunikacyjne, będzie chciał kontynuować umowę w kolejnym roku. Wierzę, że wstrzymanie się z windykacją płatności będzie bardzo dobrze przyjęte przez klientów borykających się z poważnymi problemami z płynnością finansową - mówi Mariusz Golecki.

Polisa OC. Co z karami za brak OC?

Dlatego zdaniem Rzecznika Finansowego, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny mógłby rozważyć decyzję o czasowym zawieszeniu pobierania opłat karnych za brak OC komunikacyjnego.

- Jednocześnie postulujemy, żeby Fundusz utrzymał praktykę identyfikowania nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów mechanicznych. Takie osoby powinny otrzymać informację o braku OC komunikacyjnego i konieczności kontaktu z Funduszem w celu wyjaśnienia sprawy, pod groźbą sankcji w postaci opłaty karnej. Obawiam się, że część osób, nie będzie miało świadomości braku ochrony ubezpieczeniowej np. na skutek braku tzw. automatycznego zawiązania kolejnej umowy przy braku płatności raty i nie podejmie odpowiednich działań - wyjaśnia Mariusz Golecki.

Jaka kara za brak OC w 2020 roku?



Wysokość kar za brak OC w 2019 i 2020 roku - porównanie



Samochody osobowe Samochody ciężarowe Pozostałe pojazdy Czas bez OC 2019 rok

2020 rok 2019 rok

2020 rok

2019 rok

2020 rok

Ponad 14 dni 4 500 zł 5 200 zł 6750 zł 7 800 zł 750 zł 860 zł 4-14 dni 2 250 zł 2 600 zł 3 375 zł 3 900 zł 375 zł 430 zł Do 3 dni 900 zł 1040 zł 1350 zł 1 560 zł 150 zł 170 z



