Koronawirus. Można się wyspowiadać... bez wysiadania z samochodu (video)

- Odzew wiernych był w przeważającej mierze pozytywny. Ludzie byli do tego zachęcani. Daje im to poczucie nadziei, bo mają świadomość, że w tej okolicy jest ktoś dla nich, ich pastor. Jeśli nie, to po prostu wiedzą, że jest ksiądz, z którym można podzielić się swoimi obawami - powiedział seminarzysta Joe McHenry.

Koronawirus SARS-CoV-2 to patogen, który wywołuje chorobę COVID-19. Schorzenie przypomina zapalenie płuc, które ma zbliżony przebieg do SARS, czyli ostrej niewydolności oddechowej. Na tę chwilę w USA zakażonych jest już ponad 35 000 osób.

W związku z rosnącą liczbą zakażonych w Polsce (ponad 600 osób) władze zdecydowały się zamknąć wszystkie placówki oświatowe, muzea, kina oraz teatry. Odwołano także wszystkie imprezy masowe i zakazuje zgromadzeń oraz widowisk.