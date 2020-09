Koronawirus. Na kwarantannie zbudował nietypowy pojazd. Nazwał go COVID-19 (video)

Toyota Motor Poland wraz z dealerami z całej Polski pomogła wyposażyć Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w 20 komór dekontaminacyjnych. To obecnie najnowocześniejszy sprzęt do dezynfekcji ratowników i ich sprzętu. Dzięki komorom czas kwarantanny ratowników mających kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem skrócił się 7-krotnie. Jest to kolejny etap akcji #jedziemyzpomocą, w ramach której Toyota pomaga polskiej służbie zdrowia w walce z epidemią.