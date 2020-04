Koronawirus – Nie możesz zostać w domu? Podróżuj bezpiecznie

Okres wiosenny, to czas wzmożonego ruchu w popularnych kierunkach weekendowych. Pierwsze promyki słońca zwykle nastrajają nas na wycieczki. Również do pracy zwykle częściej decydujmy się na komunikację miejską (nie marzniemy już na przystankach), lub rower. W tym roku będzie jednak inaczej. Z wycieczek i komunikacji miejskiej powinniśmy jednak zrezygnować i większość z nas ma szansę ograniczyć wychodzenie z domu do niezbędnych zakupów.

Koronawirus – nie wszyscy możemy zostać w domu

Nie wszyscy z nas mogą zupełnie zrezygnować z przemieszczania się. W grupie tej są przede wszystkim przedstawiciele zawodów, dzięki którym możemy w tych trudnych warunkach normalnie funkcjonować i skutecznie walczyć z pandemią. Wśród nich są:

pracownicy ochrony zdrowia,

pracownicy służb mundurowych,

kurierzy i listonosze,

pracownicy handlu,

pracownicy firm transportowych.

ORLEN, jako narodowy koncern nie tylko wspiera te zawody, ale również bierze współodpowiedzialność za stan polskiej gospodarki, znacząco obniżając ceny na stacjach paliw. Niskie ceny paliw przyczyniają się do ograniczenia wzrostu cen niemal wszystkich innych produktów i usług, bowiem koszty paliwa istotnie wpływają na ceny ich wytworzenia czy dostarczenia.

Jeśli musisz wyjść – tankuj bezpiecznie

Nie mniej ważna od korzystnej ceny paliwa jest możliwość dokonania jego zakupu w całkowicie bezpieczny sposób. ORLEN wprowadził szereg procedur zapewniających bezpieczny zakup paliwa.

Wszystkie stacje – blisko 1800 obiektów w Polsce - są regularnie sprzątane i dezynfekowane

Przy kasach i na wejściu do stacji dostępny jest płyn do dezynfekcji rąk . Tankowanie paliwa przez klientów odbywa się w jednorazowych rękawiczkach , co nadzoruje pracownik stacji.

. Tankowanie paliwa przez klientów odbywa się w , co nadzoruje pracownik stacji. Jeśli klient nie użyje jednorazowych rękawiczek , pistolet dystrybutora jest dezynfekowany przez pracownika.

ORLEN Pay - płać bezkontaktowo dla własnego bezpieczeństwa

Warto także korzystać z bezpłatnej, intuicyjnej i łatwej w obsłudze aplikacji ORLEN Pay . Najważniejszą jej funkcją jest możliwość płacenia za paliwo bezpośrednio przy dystrybutorze. Dzięki niskim cenom paliw wysokość rachunku na stacji ORLEN będzie jedną z przyjemnych prezentów na Wielkanoc.

Wspierajmy polskie marki

Robiąc w trakcie podróży dodatkowe zakupy na stacjach ORLEN, warto też pamiętać, że przyczyniamy się w ten sposób do wspierania polskich producentów. Rozległa sieć stacji ORLEN, zgodnie z prowadzoną przez koncern polityką promowania gospodarczego patriotyzmu, powoduje, że małe, często rodzinne firmy, mają szansę rozwijać się i zaistnieć na krajowym rynku.

Obecnie ok. 85 proc. produktów dostępnych na stacjach ORLEN zostało wytworzonych w Polsce, co jest dobrze odbierane przez klientów. Według badań instytutu Kantar 75% Polaków uważa, że krajowi potentaci powinni aktywnie angażować się we wsparcie polskich producentów.

Jeśli tylko możesz, zostań tej wiosny w domu, a jeżeli musisz wybrać się w podróż, zatankuj paliwo na stacjach, które dbają o Twoje bezpieczeństwo. Listę stacji ORLEN znajdziesz na przykład w aplikacji ORLEN Pay dostępnej na Android oraz iOS.