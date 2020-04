Koronawirus. Obowiązek noszenia maseczek. Są wyjątki

Od dnia 16 kwietnia 2020 r. do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy części odzieży, przyłbicy, maski albo maseczki, ust i nosa. Chodzi o to, by zasłaniając twarz, osoba chora, które może nie mieć objawów, chroniła innych przed zakażeniem

Redakcja poleca: Najpopularniejsze używane auta za 10-20 tys. zł

Ministerstwo Zdrowia szybko zreflektowało się, że może dochodzić do niejasności i opublikowało już wstępny projekt rozporządzenia mającego uszczegółowić przepisy. - Tutaj wiadomo, że od początku chodziło o ograniczenie naszej aktywności związanej z odsłoniętą twarzą w przestrzeni publicznej. Przepis oczywiście napisano na kolanie, tak jak niestety się to dzieje od pewnego czasu, w sposób nieprecyzyjny. Jak go sobie przeczytamy, to wynika z niego, że również w samochodzie prywatnym mamy nosić maseczkę, zasłaniać sobie twarz. Cieszę się, że ministerstwo zorientowało się, że trzeba przepis zmienić zanim zacznie on obowiązywać. Prosiłbym jednak, żeby stało się to nie w nocy ze środy na czwartek, tylko troszeczkę wcześniej, żebyśmy jako obywatele mogli dostosować się do zakazów, które będą nas obowiązywały - powiedział dr Mikołaj Małecki, karnista z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Przepisu o zakrywaniu nosa i ust nie stosuje się w przypadku:

poruszania się przez osoby wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą;

dzieci poniżej 2 lat albo osób, które nie są w stanie zakrywać ust lub nosa z powodu z trudności w oddychaniu albo niezdolnych z do samodzielnego zakrycia lub odkrycia ust lub nosa;

w przypadku legitymowania osoby w celu ustalenia jej tożsamości przez organy uprawnione albo konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby przez inne osoby w związku ze świadczeniem usług lub wykonywaniem czynności zawodowych można żądać odkrycia ust i nosa

Koronawirus w Polsce. Fakty

Koronawirus SARS-CoV-2 to patogen, który wywołuje chorobę COVID-19. Schorzenie przypomina zapalenie płuc, które ma zbliżony przebieg do SARS, czyli ostrej niewydolności oddechowej. Obecnie w Polsce zakażonych jest już ponad 7400 osób, z czego 268 zmarły.