Koronawirus. Polskie maseczki z nano-srebrem

Fabryka PZL Sędziszów dołączyła do grona firm zaangażowanych w walkę z epidemią koronawirusa COVID-19. Sędziszowski zakład znany z produkcji filtrów do samochodów i maszyn rolniczych wszedł w kooperacje z najlepszymi szwalniami w Polsce, by technologię wytwarzania filtrów kabinowych zaadaptować do produkcji maseczek ochronnych z domieszką nano-srebra. Zastosowane we wkładach filtracyjnych powłoki charakteryzują się silnym efektem przeciwdrobnoustrojowym.

Fabryka PZL Sędziszów poszerzyła niedawno linie produkcyjne o proces technologiczny wykorzystujący cząstki nano-srebra. Badania wykazały, że materiał filtra kabinowego pokryty roztworem zawierającym nano-srebro wykazuje aktywność przeciwdrobnoustrojową. Technologia wykorzystywana pierwotnie w filtrach kabinowych, znalazła zatem zastosowanie w maseczkach ochronnych. Maseczka wykonana z zastosowaniem podobnego materiału blokuje możliwość zakażenia się bakteriami grzybów i pleśni, które w konsekwencji mogą spowodować ogólne obniżenie odporności organizmu i narażenie na powikłania pochodzące z innych źródeł np. COVID-19.

W kontekście samych wirusów maseczki pełnią przede wszystkim rolę ochronną – zapobiegają bezpośrednim kontaktom rąk z ustami oraz chronią twarz np. w sytuacji kasłania w pobliżu osoby zarażonej. Z tego względu, podobnie jak fartuchy, są to elementy kluczowe w walce z rozprzestrzenianiem się choroby, a równocześnie deficytowe z uwagi na coraz większe obciążenie służby zdrowia.

„PZL Sędziszów posiada know-how do tego, by pozytywnie przyczynić się do poprawy warunków sanitarno-epidemiologicznych, zwłaszcza w tak trudnych czasach jak obecnie. Technologie wykorzystywane w dziedzinie filtrów kabinowych znajdują zastosowanie przy wytwarzaniu maseczek ochronnych. W związku z tym podjęliśmy decyzję o uruchomieniu ich produkcji. Pierwsza oferta zostanie skierowana do służb państwowych w odpowiedzi na apel Ministerstwa Rozwoju (akcja #pomagamy), a następnie do sieci dystrybucji. Jesteśmy przekonani, że pomoże to zwiększyć skuteczność działań polskiej służby zdrowia i wpisuje się w zakres społecznej odpowiedzialności biznesu PZL Sędziszów” – wyjaśnia Grzegorz Trafiał, Członek Zarządu i Dyrektor Zakładu PZL Sędziszów.

