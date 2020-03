Koronawirus. Salony samochodowe w Nowym Jorku i Detroit odwołane

Salon samochodowy w Nowym Jorku, który miał się odbyć tradycyjnie w połowie kwietnia, został przełożony na przełom sierpnia i września. Nowa data wystawy to 28 sierpnia - 6 września.

Mark Schienberg, prezes Greater New York Automobile Dealers Association, organizacji, która jest właścicielem i prowadzi New York Auto Show, stwierdził, że decyzja o odwołaniu wystawy w kwietniu i przełożenie jej na końcówkę lata 2020 r. została podjęta, aby chronić uczestników i wystawców przed koronawirusem.



Tymczasem centrum kongresowe Javits na Manhattanie, gdzie odbywa się New York Auto Show jest właśnie przekształcane w szpital polowy gotowy przyjąć osoby zarażone koronawirusem.

Odwołano także tegoroczny salon samochodowy w Detroit, który jest najważniejszą imprezą motoryzacyjną w Stanach Zjednoczonych. Wystawa miała się odbyć w czerwcu. Nowy termin to czerwiec 2021 rok.

Także i w tym przypadku powodem odwołania wystawy jest obawa przed koronawirusem. Hale wystawowe TFC Center w Detroit, gdzie miał się odbyć salon samochodowy również jest przystosowywany do zadań szpitala polowego.

Salon samochodowy w Detroit przez szereg lat odbywał się na początku stycznia, otwierając coroczny sezon targów motoryzacyjnych. Podczas ostatniego salonu w Detroit w styczniu 2019 r. podjęto decyzję, że od 2020 r. impreza będzie się odbywać w czerwcu. Pandemia koronawiusa przesunęła te zamiary o rok.

