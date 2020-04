Koronawirus w Polsce a jazda autem. Taka sytuacja na drodze zachęca do łamania przepisów

Obostrzenia związane z panującą epidemią spowodowały znaczące zmniejszenie się ruchu na polskich drogach. Z pomiarów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wynika, że pomiędzy 23 a 29 marca spadek natężenia ruchu wyniósł od 30 proc. w dni powszednie do 61 proc. w niedzielę (w porównaniu do początku miesiąca). Nawet przy tak niewielkim ruchu wciąż dochodzi jednak do stłuczek i poważniejszych wypadków drogowych.



Dzięki temu, że ruch znacznie się zmniejszył, możemy sprawniej dojechać do celu, bo nie tracimy czasu w korkach. Niestety, niektórym kierowcom to nie wystarcza.





Widok pustej drogi prawdopodobnie zachęca wielu kierowców do jazdy z wyższą prędkością, co może skończyć się tragicznie, bo przecież prawa fizyki działają niezależnie od sytuacji w naszym kraju. Dodatkowe zamyślenie nie sprzyja koncentracji, a pamiętajmy, że podwojenie prędkości to 4 razy dłuższa droga hamowania! - mówi Adam Knietowski, dyrektor Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault. – Gdy spojrzymy na bieżące analizy, możemy zauważyć, że mimo spadku natężenia ruchu liczba poważnych zdarzeń drogowych wcale proporcjonalnie nie zmalała – dodaje.





Wraz ze wzrostem prędkości, z jaką porusza się pojazd, zmniejszają się szanse na przeżycie uczestników wypadku. Trudniej jest również zapobiec niebezpiecznym sytuacjom, ponieważ kierowca ma mniejsze pole widzenia oraz wydłuża się droga hamowania.



Przepisów drogowych powinniśmy przestrzegać niezależnie od sytuacji i natężenia ruchu. Nawet gdyby na drodze oprócz nas nie było nikogo, ograniczenia pomagają dostosować prędkość do panujących warunków i ukształtowania drogi. Niezmiennie obowiązują także inne zasady, np. dotyczące jazdy pod wpływem alkoholu, której nie usprawiedliwiają żadne okoliczności.





Standardowe limity prędkości odnoszące się do motocykli i samochodów o masie dopuszczalnej całkowitej do 3,5 tony wynoszą w Polsce:

- na autostradzie – 140 km/h,

- na drodze ekspresowej dwujezdniowej – 120 km/h,

- na drodze ekspresowej jednojezdniowej – 100 km/h,

- na drodze dwujezdniowej dwukierunkowej, o dwóch pasach ruchu – 100 km/h,

- na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej – 90 km/h.

Wymienione limity to nie wszystkie ograniczenia. Poruszając się po terenie zabudowanym, musimy przestrzegać limitu prędkości 50 km/h, chyba że znaki stanowią inaczej. Ustawodawca dodatkowo podniósł dopuszczalną prędkość do 60 km/h, jeśli poruszamy się po terenie zabudowanym nocą, między godzinami 23.00 a 5.00.

Wysokość mandatów i liczba punktów karnych za przekroczenie prędkości w Polsce:

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości do 10 km/h - mandat w wysokości 50 zł

- mandat w wysokości Od 11–20 km/h – mandat od 50 do 100 zł i 2 pkt karne

– mandat od Od 21–30 km/h – mandat od 100 do 200 zł i 4 pkt karne

– mandat od Od 31–40 km/h – mandat od 200 do 300 zł i 6 pkt karnych

– mandat od Od 41–50 km/h – mandat od 300 do 400 zł i 8 pkt karnych

– mandat od Od 51 km/h – mandat od 400 do 500 zł i 10 pkt karnych (Prawo jazdy zostanie zatrzymane na trzy miesiące kierowcom, którzy przekroczą dopuszczalną prędkość o ponad 50 km/h w ternie zabudowanym)

