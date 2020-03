Koronawirus w Polsce. Ci kierowcy są zwolnieni z obowiązku kwarantanny

Pl (gość)

2020-03-23 15:54

Proszę panstwa kierowca wracając z zagranicy musiu dostarczyć towar do hurtowni sklepów czy zakładów wiec jedna taka osoba może zarazić kilkadziesiąt osób w jeden dzień .Tak ani towar ani pojazd nie zostaje odkazony kierowca nie jest po kwarantannie a kodeks pracy i bhp jest w tym momencie łamany gdyż każdy pracownik sklepu firmy czy magazyny zostaje narażony na wirusa.Przepisy mówią jrdno przychodzisz do pracy zdrowy i z niej wychodzisz również zdrowy .BRAK KONKRETNYCH ROZWJAZAŃ. Pozatym wirus w pracy to chyba choroba zawodowa a śmiertelny przypadek to wypadek w pracy kwarantanna efektem złamania przepisów bhp gdyż było zbyt mało środków zapewniajacych bezpieczenstwo pracowników i nastapiło ich narażenie na utratę zdrowia lub życia.