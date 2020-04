Koronawirus w Polsce. Czy mogę pojechać z rodziną na działkę?

Nie ma zakazu przebywania na działkach - wynika z komunikatu Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z 3 kwietnia bieżącego roku. PZD apeluje jednak o ograniczenie wizyt w ogrodach, a tzw. osobom trzecim wręcz zabrania wstępu na teren działek.

- Działkowiec posiada tytuł prawny do indywidualnej działki. Co więcej, działkowcowi przysługuje prawo własności do naniesień i nasadzeń zlokalizowanych na tej działce. Zakaz przebywania na działce byłby zatem równoznaczny z wprowadzeniem wobec działkowca ograniczenia w korzystaniu z chronionych ustawą praw majątkowych, a nawet prawa własności. W obecnych warunkach żaden przepis prawa powszechnego nie statuuje takich ograniczeń - czytamy w komunikacje Polskiego Związku Działkowców.

Mając na uwadze sygnały o próbach nakładania na działkowców mandatów w związku z pobytem na działce, jak również z powodu przemieszczania się w celu dotarcia na działkę, PZD wskazuje, że powyższe działania budzą poważne wątpliwości w kontekście obowiązujących przepisów. "Niewątpliwie w określonych stanach faktycznych wyjazd na działkę w rodzinnych ogrodach działkowych może być zaliczany do kategorii przemieszczania się w celu zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.



Wskazując na powyższe, PZD apeluje do działkowców, aby pomimo przysługujących im praw, maksymalnie ograniczyli wizyty na działkach.

Przypominamy. Za złamanie zakazu przemieszczania się grozi kara od 5 do 30 tys. zł. Za naruszenie zasad kwarantanny grozi kara pieniężna wynosząca do 30 tys. zł. Zaś za naruszenie zakazu zgromadzeń grozi kara od 10 do 30 tys. zł. - Każda sprawa, każda kontrola, każda interwencja - są inne i oceniane przez policjanta na miejscu. Nie da się "gdybać" i odnosić ogólnikowo - wyjaśnia Biuro Prasowe Komendy Głównej Policji.



