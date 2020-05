Koronawirus w Polsce. Dealerzy Volvo pomagają w walce z pandemią

Autoryzowany dealer Auto-Boss ma dwie lokalizacje: w Chorzowie i Bielsku-Białej. W sąsiedztwie tych salonów znajduje się Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, Szpital zakaźny w Chorzowie, Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II, Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej, Bielskie Pogotowie Ratunkowe oraz Chorzowskie Pogotowie Ratunkowe. Do tych placówek pracownicy Auto-Boss dostarczyli łącznie 10 000 maseczek ochronnych. Kolejnych 5 000 bawełnianych maseczek wielokrotnego użytku trafi bezpłatnie do wszystkich osób odwiedzających salony Auto-Boss. Firma wyposażyła także w foliowe pokrowce ochronne na siedzenia karetki Bielskiego oraz Chorzowskiego Pogotowia Ratunkowego.

2000 maseczek trafiło do bydgoskiego Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr Antoniego Jurasza przekazaliśmy środki ochrony w postaci 2 tysięcy sztuk maseczek dla personelu oraz pacjentów. To już inicjatywa Volvo Car Bydgoszcz.

Firma Volvo Car Częstochowa przekazała miejscowemu szpitalowi liczne artykuły medyczne. Za pośrednictwem grupy Pomoc Koronovirus Częstochowa – kombinezony, okulary, maseczki. Za pośrednictwem Okręgowej Izby Lekarskiej: stetoskopy, przyłbice medyczne i suszarki jonizujące. Dealer prowadził dodatkową akcję wspierającą kwiaciarzy, którzy cierpią na drastyczny spadek obrotów. Salon nie tylko kupił tam kwiaty, ale też zachęcał do tego innych za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Dealer Euro-Kas z Katowic przelał środki pieniężne w formie darowizny na konto Szpitala Wojewódzkiego w Tychach oraz Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie.

Dom Volvo przekazał stacji pogotowia urządzenia do ozonowania kabin pojazdów sanitarnych. Volvo Car Warszawa przygotowuje zaś pracownikom pogotowia sto zestawów lunchowych dziennie wraz z dostawą. Ta akcja trwa już kilka tygodni.

Volvo Car Kalisz pomaga szpitalowi w Kaliszu i Ostrowie Wielkopolskim dostarczając maseczki, przyłbice medyczne, prowiant, płyn do dezynfekcji oraz urządzenie do ozonowania. Do jednej z tych placówek użyczony zostanie czasowo model XC60.

Krakowski dealer Volvo Car PGD Kraków wdrożył program MotoTarcza. Od kilku dni pracownicy ochrony zdrowia – diagności, lekarze, pielęgniarki, ratownicy, pracownicy Sanepidu, a także strażacy, policjanci i funkcjonariusze straży miejskiej mogą liczyć na specjalne warunki obsługi. Mają pierwszeństwo obsługi, otrzymują dodatkowe rabaty, i przysługuje im bezpłatne sprawdzenie stanu technicznego auta.

Dealer Auto Gala przekazał lekarzom transplantologom z Centrum Zdrowia Dziecka model Volvo XC90. Stało się to tuż przed wybuchem pandemii, ale samochód będzie medykom służył przez rok. Dołączył do niego drugi egzemplarz XC90 do przewozu leków i sprzętu, użyczony z parku prasowego. Część aut z parku prasowego trafiła też do lekarzy, którzy nie mieli własnych samochodów i dojeżdżali do pracy komunikacją miejską. Jedno auto trafiło do Fundacji Miejskie Centrum Wolontariatu. Będą nim dostarczane zakupy osobom potrzebującym.

Inicjatyw pomocy wśród dealerów jest znacznie więcej. Jednak część darczyńców chce pomagać anonimowo.

