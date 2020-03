Koronawirus w Polsce. Jak epidemia wpływa na ruch drogowy? Nowe dane

Takie dane płyną ze stanowisk automatycznego pomiaru ruchu na drogach w zarządzie GDDKiA. W związku ze spadkami natężenia ruchu, wynikającymi z rozwoju epidemii koronawirusa w Polsce, przesunięto na późniejszy termin drugi pomiar ruchu w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu 2020 (GPR2020). Zobacz także: Wady i zalety opon całorocznych

Wykorzystując informacje, jakie docierają do GDDKiA ze stacji ciągłych pomiarów ruchu, stanowisk preselekcji wagowej oraz z bramownic kontrolnych systemu viaTOLL, porównano dane z tygodnia 16-22 marca z tygodniem 2-8 marca. Wykorzystaliśmy dane z 87 różnych stanowisk pomiarowych.

Poniedziałek

16/2 marca Wtorek

17/3 marca Środa

18/4 marca Czwartek

19/5 marca Piątek

20/6 marca Sobota

21/7 marca Niedziela

22/8 marca -25% -29% -30% -30% -33% -46% -55%

Jak widać ruch w tygodniu 16-22 marca w porównaniu z tygodniem (2-8 marca), czyli tygodniu obowiązywania sytuacji epidemicznej w porównaniu z tygodniem sprzed niej, spadł o ok. 30 proc, a w weekend ok. 50 proc.

Największe spadki pod względem ilościowym odnotowano w niedzielę na następujących stanowiskach pomiarowych (różnica między 22 a 8 marca):

Droga Odcinek Ruch

8 marca Ruch

22 marca Różnica S6 Gdynia Port - Gdańsk Południe 52228 20199 -32029 A4 Sidzina - Opatkowice 49145 17616 -31529 A2 Dębina - Krzesiny 46478 20208 -26270 S7 Grójec - Białobrzegi 36092 14240 -21852 A4 Krzyżowa - Legnica 32558 11762 -20796 DK7 Nowy Dwór Mazowiecki - Łomianki 35870 17270 -18600 S8 Radzymin - Lucynów 38560 20063 -18497 S8 Wrocław Psie Pole - Oleśnica Północ 29699 11587 -18112 S7 Kazuń - Łomianki 32999 15239 -17760 S7 Skarżysko Kamienna - Wiśniówka 24476 8866 -15610

Odwołany pomiar z 17 marca (z terminami rezerwowymi 24 lub 31 marca) planuje się powtórzyć 3 listopada (terminy rezerwowe to 17 i 24 listopada). Pod względem wielkości ruchu i jego rozkładów, jest to okres podobny do marcowego.

