Koronawirus w Polsce. Polacy rezygnują z komunikacji miejskiej. Co wybierają?

- Rzeczywiście zauważam wzrost sprzedaży tanich samochodów. Zajmujemy się autami od 800 zł do 5000 zł. One najczęściej są sprzedawane - powiedział Marcin Szafrański z komisu Tysiak.

Inny sposób to korzystanie z samochodów na minuty. Firmy car-sharingowe już teraz zauważają wzrost zainteresowania swoimi usługami. - To jest naturalne, że ludzie zaczynają wybierać samochody, ponieważ komunikacja miejska nie należy do bezpiecznych - stwierdziła Katarzyna Panek z firmy Panek Carsharing.

- Polska jest o tyle specyficznym rynkiem, że 90 procent samochodów kupowanych w Polsce to floty samochodowe. Klient indywidualny to tylko 10 procent. Epidemia nie odbiła się jeszcze katastrofą na rynku motoryzacyjnym, ale ta katastrofa przed nami. Brak części zamiennych i komponentów bardzo mocno ograniczy produkcję samochodów - oznajmił Marek Konieczny ze Związku Dealerów Samochodów.

W związku z rosnącą liczbą zakażonych w Polsce (ponad 700 osób) władze zdecydowały się zamknąć wszystkie placówki oświatowe, muzea, kina oraz teatry. Odwołano także wszystkie imprezy masowe i zakazuje zgromadzeń oraz widowisk.