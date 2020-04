Koronawirus w Polsce. Samochody Toyoty dostarczą sprzęt do dezynfekcji ratowników z LPR

W ramach akcji #jedziemyzpomocą Toyota włączyła się w zadanie wyposażenia Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w najnowocześniejszy sprzęt do dezynfekcji, który zwiększa bezpieczeństwo ratowników i pacjentów. Do 16 baz lotniczych Pogotowia w całej Polsce Toyota dostarczyła 20 komór dekontaminacyjnych. Komory służą do dezynfekcji ratowników po powrocie z transportu osoby zakażonej koronawirusem lub z podejrzeniem takiego zakażenia. W akcji bierze udział 10 dealerów prowadzących kilkanaście autoryzowanych salonów w całym kraju. Inicjatorem współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym jest wypożyczalnia samochodów TM Flota należąca do Grupy Cygan.

Wsparcie Toyoty dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

Komory dekontaminacyjne to nowy wynalazek polskiej firmy, która opatentowała je zaledwie 3 tygodnie temu i już po kilkunastu dniach mogła dostarczyć gotowe urządzenia polskim służbom medycznym. Toyota Motor Poland zajęła się koordynacją logistyczną przewiezienia komór od producenta do baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, zaś dealerzy marki dostarczyli samochody Toyota PROACE wraz z kierowcami.

Akcja trwa od 22 do 27 kwietnia. Biorą w niej udział firmy TM Flota, Grupa Cygan (Toyota Marki, Toyota Żerań, Toyota Poznań), Toyota Auto Podlasie, Toyota Romanowski oraz salony Toyota Ełk, Toyota Bydgoszcz, Toyota Zabrze, Toyota Bońkowscy Poznań, Toyota Auto Park Lublin, Toyota Olsztyn i Toyota Czajka.

Kwarantanna ratowników skrócona

Procedura dezynfekcji w komorze dekontaminacyjnej pozwala skrócić obowiązkową kwarantannę ratowników po kontakcie z osobami zakażonymi z 56 do 7 godzin. Ratownicy korzystają z komory bezpośrednio po powrocie do bazy, zaraz po wyjściu z helikoptera, gdzie ich kombinezony są kompleksowo dezynfekowane. Pozwala to uniknąć zakażenia w najbardziej niebezpiecznym momencie, czyli podczas zdejmowania ubrania ochronnego.

Ogólnopolska akcja #jedziemyzpomocą

Współpraca Toyoty z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym to kolejny etap ogólnopolskiej akcji #jedziemyzpomocą, w której biorą udział dealerzy Toyoty w całej Polsce. W jej ramach Toyota Motor Poland oraz salony marki dostarczają samochody do użytku szpitali zakaźnych w całej Polsce. Akcja jest nieustannie rozwijana, w miarę jak szpitale specjalizujące się w leczeniu Covid-19 zgłaszają zapotrzebowanie na kolejne samochody.

