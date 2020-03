Koronawirus w Polsce. Zalecenia dla każdego kierowcy!

Wiele osób sądzi, że podróżując samochodem są mniej narażeni na zarażenie koronawirusem, niż na przykład podróżując komunikacją miejską. To prawda, ale nie oznacza to, że eksploatując pojazd nie jesteśmy całkowicie chronieni przed przypadkowym zarażeniem. Poniżej kilka punktów na które każdy kierowca powinien zwrócić uwagę. Powstały one na podstawie zaleceń Głównej Inspekcji Sanitarnej.

Przede wszystkim na stacjach benzynowych, podczas płacenia za parking, na autostradowych bramkach, na automatycznych myjniach, etc.

Jak przekonuje GIS dezynfekowanie wewnętrznych przedmiotów i powierzchni w pojeździe ma uzasadnienie, jeśli z auta korzystają osoby postronne. Jeśli używamy go tylko my sami i nasi najbliżsi nie ma potrzeby dokonania dezynfekcji. Oczywiście, dokładne posprzątanie i wyczyszczenie auta jest zawsze - niezależnie od okoliczności - jak najbardziej wskazane!

- Po zdezynfekowaniu samochodu należy go przewietrzyć. Dodatkowo zalecamy także zadbanie o system klimatyzacji. Na stacjach benzynowych dostępne są specjalne zestawy przeznaczone do tego celu. Czysta klimatyzacja to mniejsze ryzyko rozwijania się chorobotwórczych grzybów, bakterii i wirusów – radzi Jana Parmová, Główny Lekarz w Skodzie.

Do dezynfekcji samochodu najlepiej sprawdzą się środki zawierające co najmniej 70% roztwór alkoholu izopropylowego i ściereczki z mikrofibry lub gotowe chusteczki dezynfekujące. Do odkażania samochodu nie zaleca się natomiast, według danych organizacji Consumer Reports, stosowania chlorowych wybielaczy czy wody utlenionej, ponieważ mogą one zniszczyć powierzchnie. Podczas czyszczenia tapicerki należy zachować dodatkową ostrożność: zbyt intensywne czyszczenie alkoholem może odbarwić materiał. Skórzane powierzchnie po oczyszczeniu należy pokryć środkami do ochrony skóry.