Koszt rejestracji motocykla i motoroweru 2020. Wniosek, opłaty, dokumenty

Obowiązek rejestracji pojazdu oraz warunki jego dokonania określają przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie artykułem 73, rejestracji pojazdu dokonuje, na wniosek właściciela, starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania (siedzibę), wydając dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne oraz nalepkę kontrolną, jeżeli jest wymagana. Rejestracji zakupionego pojazdu powinno się dokonać ustawowo w ciągu 30 dni od momentu jego kupna. W związku z pandemią koronawirusa, termin ten jest wydłużony do 180 dni.



Rejestracji nie musi dokonywać osobiście właściciel pojazdu. Całą procedurę może przeprowadzić w jego imieniu osoba, która będzie posiadała pełnomocnictwo. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, a koszt załatwienia rejestracji pojazdu przez pełnomocnika wiąże się z opłatą 17 zł. Jeśli pełnomocnictwo posiada - np. rodzeństwo lub małżonek, nie ponosi się opłaty.

Opłaty związane z rejestracją, dokonujemy bezpośrednio w urzędzie. Możemy też uzyskać indywidualne tablice rejestracyjne.



W przypadku rejestracji pojazdu jeżdżącego w kraju dokumenty jakich potrzebujemy to:

Oryginał dowodu własności pojazdu np. umowę kupna-sprzedaży, fakturę, umowa darowizny;

Dowód tożsamości (osoba fizyczna) lub dokument z CEIDG/KRS (osoba prawna);

Dotychczasowy dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym (w przypadku braku możliwości wpisu w dowód otrzymujemy zaświadczenie od diagnosty);

Kartę pojazdu (posiada ją motocykl, nie jest wydawana w przypadku motoroweru);

Dotychczasowe tablice rejestracyjne;

Aktualną polisę OC (polisę można zawrzeć na podstawie umowy zakupu, nie musi być dowód rejestracyjny);

Wniosek rejestracji pojazdu;

Potwierdzenie opłaty za rejestrację (komunikacyjną i ewidencyjną).

W przypadku rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy wymagane dokumenty to:

Potwierdzenie zakupu pojazdu i odpowiednik polskiego dowodu rejestracyjnego. Dokumenty w języku obcym muszą zostać przedstawione w oryginale i dołączone do tego muszą być tłumaczenia na język polski;

Potwierdzenie wyrejestrowania z kraju, w którym model został kupiony;

Zagraniczne tablice rejestracyjne lub oświadczenie o ich braku;

Dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju;

Wypełniony wniosek o rejestrację modelu sprowadzonego z zagranicy;

Dowód tożsamości (osoba fizyczna) lub dokument z CEIDG/KRS (osoba prawna);

Wniosek rejestracji;

Potwierdzenie opłaty za rejestrację (komunikacyjną i ewidencyjną);

Zaświadczenie o aktualnym badaniu technicznym.

Po złożeniu wniosku o rejestrację wraz z kompletem wymaganych załączników organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni. Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest w tym okresie pozwolenie czasowe, które przed upływem wyznaczonego terminu podlega wymianie na dowód rejestracyjny.

Dowód rejestracyjny jest produkowany w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Karta pojazdu jest niezbędna przy motocyklu i nie występuje dla motoroweru.



OPŁATY NIEZBĘDNE PRZY REJESTRACJI MOTOCYKLA i MOTOROWERU (w złotych)

Opłaty komunikacyjne za wydanie: Motocykl zarejestrowany w PL Motocykl sprowadzony Motorower zarejestrowany w PL Motorower sprowadzony Opłaty fiskalne 2% (jeżeli obowiązuje*) 0 2% (jeżeli obowiązuje*) 0 Tablice rejestracyjne zwyczajne 40,50 40,50 30,50 30,50 Tablice rejestracyjne indywidualne 500,50 500,50 Dowód rejestracyjny 54,50 54,50 54,50 54,50 Karta pojazdu 0 75 0 0 Pozwolenie czasowe 14 14 14 14 Nalepka legalizacyjna 12,50 12,50 12,50 12,50 Koszt badania technicznego** 0 62 0 53

*Przepisy Skarbowe stanowią, że obowiązek zapłaty tego podatku pojawia się przy zakupie używanego pojazdu od osoby prywatnej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Tym samym kupując pojazd od dealera, z komisu, czy firmy prowadzącej działalność gospodarczą i otrzymując fakturę VAT nie musimy udawać się do urzędu Skarbowego i płacić PCC. Jeżeli jednak pojazd był kupiony od osoby fizycznej, wówczas mamy obowiązek zapłacić ,,2% wartości rynkowej’’. Obowiązek zapłaty PCC nie obowiązuje w przypadku nabycia rzeczy ruchomej za kwotę nie przekraczającą 1000 zł.



**Warto zauważyć, że zagraniczne badania techniczne są w Polsce akceptowane i w nowych motocyklach pierwsze jest przewidziane po 3-latach od rejestracji, drugie po pięciu, a kolejne co rok. W przypadku motoroweru w Polsce przeglądy są po trzech latach i kolejne co dwa lata.

