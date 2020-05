Kradzież auta. Złodzieje stawiają na nowe technologie. Tak kradną pojazdy (video)

Wśród złodziei popularną metodą kradzieży samochodów jest tzw. walizka. Doświadczony złodziej robi to w 6 sekund. Za pomocą elektronicznego nadajnika włamuje się i kradnie nowe, luksusowe i teoretycznie dobrze zabezpieczone auto. W praktyce wygląda to tak, że jeden ze złodziei ze wzmacniaczem antenowym podchodzi do okien domu. Urządzenie wyszukuje sygnał kluczyka, który często leży blisko okna czy drzwi wejściowych. Druga osoba w tym czasie pociąga za klamkę po to, aby samochód zaczął domagać się sygnału z kluczyka. W teorii powinien znaleźć sygnał kluczyka, w momencie gdy ten jest blisko auta. "Walizka" łamie to zabezpieczenie za pomocą drugiego wzmacniacza - w rezultacie pojazd odbiera sygnał tak, jak z oryginalnego kluczyka.

Złodziei powstrzymać może wynalazek polskich naukowców. Skontrowane urządzenie wykorzystuje czujnik ruchu i mikroprocesor. Ma formę klipsa, zakładanego na baterię pilota. Mikroprocesor analizuje ruch człowieka i na tej podstawie włącza lub wyłącza zasilanie pilota. Aby aktywować zabezpieczonego pilota należy na chwilę stanąć obok pojazdu i dwukrotnie klepnąć w kluczyk, który znajduje się np. w kieszeni. Gdy kierowca wyłączy silnik, nie musi nic robić, aby ponownie zablokować pilota.

Inne zabezpieczenie przed metodą kradzieży auta na walizkę wprowadził Land Rover. Samochód mierzy czas reakcji na sygnał z kluczyka. Jeśli jest dłuższy, bo przechodzi przez złodziejski sprzęt, auto odczytuje to jako próbę kradzieży. Nie otwiera drzwi oraz nie uruchamia pojazdu.