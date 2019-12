Królewski przejazd. Niestandardowa akcja iTaxi i Hankook Tire

Od stycznia 2020 r. obowiązywać będą przepisy znowelizowanej ustawy o transporcie drogowym. Dla kierowców Ubera i Bolta oznacza to prawdziwą rewolucję. Zgodnie z założeniami będą oni musieli dostosować swoje pojazdy do obowiązujących przepisów i na ich podstawie zdobyć licencję. Nowa ustawa zakłada możliwość korzystania z wirtualnego taksometru, natomiast na obecną chwilę próżno szukać choćby projektu rozporządzenia przygotowanego przez właściwe ministerstwo. To oznacza, że kierowcy, którzy chcą wykonywać pracę legalnie, od 1 stycznia 2020 r. muszą posiadać w swoich pojazdach taksometr ze świadectwem legalizacji. Jakie urządzenie do obliczania należności za przejazd wybrać, by z jednej strony sprostać przepisom, a z drugiej zapewnić sobie wygodę?