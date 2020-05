Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder. Kabriolet z napędem na tył

Model ten dołącza do niedawno wprowadzonego Huracána EVO Coupe z napędem na tylne koła, będąc bezpośrednią konkurencją dla Ferrari 488 Spider.

Zacznijmy od wyjaśnienia nazwy. "Evo" oznacza, że mamy do czynienia z odchudzoną konstrukcją i 610-konnym silnikiem, "RWD" to skrót od Rear Wheel Drive, czyli pojazd posiada napęd na tylne koła. Dopisek spyder informuje, że to kabriolet.

5,2 litrowy silnik V10 generuje 610 KM mocy i 560 Nm maksymalnego momentu obrotowego. To o 20 KM i 40 Nm mniej niż w wersji z napędem na obie osie. Całość trafia na tylną oś za pośrednictwem 7-biegowej, dwusprzęgłowej przekładni automatycznej. Nowość rozpędza się do 100 km/h w 3,5 sekundy, a od 0 do 200 km/h przyspieszać w 9,6 sekundy. Jest o 0,6 sekundy wolniejszy niż standardowy Spyder. Jednak z powodu braku wału napędowego i przedniego mechanizmu różnicowego nowy model jest o około 40 kg lżejszy niż Spyder z napędem na cztery koła.

Podwozie wykonane jest z mieszanki aluminium i włókna węglowego. Nawiercane krzyżowo tarcze hamulcowe mają ośmiotłokowe zaciski z przodu i czterotłokowe z tyłu. Kupujący mogą również wybrać opcjonalnie adaptacyjne amortyzatory i węglowo-ceramiczne tarcze hamulcowe. Składany dach Huracána Spydera można schować w zaledwie 17 sekund przy prędkości do 31 km/h.

Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder waży 1509 kg i wyróżnia się rozkładem mas w stosunku 40/60 proc. pomiędzy przednią, a tylną osią.

Tanio nie jest. Huracan EVO RWD Spyder został wyceniony na 175 838 euro. Pierwsze dostawy tego modelu spodziewane są latem tego roku,

