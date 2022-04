Lamborghini Huracán Tecnica. 640 KM, a przypieszenie do 100 km/h robi wrażenie

Najnowsza propozycja od Lamborghini to kolejna odsłona sportowego Huracána. Inżynierowie włoskiego producenta opracowali nową sylwetkę samochodu. Samochód jest o 6,1 cm dłuższy niż EVO i mimo tej samej wysokości i szerokości, wydaje się niższy i szerszy.

W konfiguratorze dostępnych jest ponad 200 opcji kolorystycznych, w tym m.in. nowe wykończenie wnętrza z alcantary, dedykowane specjalnie dla nowego modelu.

Zobacz także: Prawo jazdy. Czy można zobaczyć nagranie z przebiegu egzaminu?

Nowość została wyposażona w silnik znany już kierowcom z Huracán STO. Wolnossący V10 o pojemności 5,2 litra zapewnia 640 KM i moment obrotowy 565 Nm przy 6500 obr./min. Samochód rozpędzi się od 0 do 100 km/h w 3,2 sekundy.



Masa samochodu to 1379 kg, dzięki czemu jej stosunek do mocy w tym modelu wynosi 2,15 kg/KM. Do tego zdecydowano się na wyraźnie dostrojone względem poprzedniej wersji tryby jazdy jeszcze mocniej podkreślające sportowy charakter pojazdu.

Zobacz także: Ford Mustang Mach-E. Prezentacja modelu